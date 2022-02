Lo que inició como una forma de ayuda a Álvaro Lemmon, 'El Hombre Caimán', para enfrentar su difícil situación económica terminó convirtiéndose en una fuerte polémica en la que excompañeros de Sábados Felices y familiares mostraron su descontento y rechazo.



Todo inició cuando el influenciador identificado como 'Jimmy Humor' publicó un video el pasado 3 de febrero en el que se ve a Lemmon caminando en las calle de Santa Marta con varias mochilas y películas, las cuales vende.



El video muestra al creador de contenido encontrando al humorista en un semáforo. Posteriormente lo invita a subirse a su carro y lo lleva a comer, mientras le hace preguntas sobre su presente.



“Estoy sin trabajo. ¿Qué quieres que haga yo? Me toca rebuscármela en lo que sea”, le dijo el humorista a Jimmy.

La publicación se hizo viral y ya suma más de 193.000 interacciones. Además, se ha compartido más de 130.000 veces.



Y aunque muchas personas sumaron sus voces en apoyo al humorista, rápidamente aparecieron voces que contradecían la versión mostrada, entre ellas, las de algunos de sus excompañeros de Sábados Felices.



César Corredor, quien interpreta al personaje de ‘Barbarita’ en el programa de comedia, escribió: "Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol. Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema, pronto sacaremos un comunicado los excompañeros aclarando muchas cosas".



Y agregó: "Es indignante que Álvaro se preste para hacer ridículos y victimizarse de esa forma para ganar un like, qué triste ver como deja al gremio y a un canal que le dio la oportunidad de mostrarse y siempre le pagó su sueldo. Mal hecho Alvarito, muy mal hecho".



También habló al respecto Nelson Polania, ‘Polilla’, quien dijo que no sabía si era cierto o no que Lemmon esté pasando por esa situación. "Lo único que sé es que Álvaro tiene una pensión considerable desde hace mucho tiempo", escribió.​



Por su parte, su familia también se molestó y dijo que él tiene una buena pensión y lo han ayudado cuando necesita.



Sharick González, sobrina de Álvaro Lemmon, concedió una entrevista a Caracol Radio en la que aseguró que la situación del humorista no es crítica y nunca ha sido abandonado por su familia.



"Las personas nos llaman a preguntarnos por qué lo tienen abandonado, por qué está en situación de indigencia, vamos a hacer mercado, acusando, insultado que por qué la familia lo dejó abandonado, por qué la familia no lo ayuda, cuando esto no ha sido así. Queremos aclarar que la familia sí ha estado con él", aseguró González en 6AM Hoy por Hoy.

Álvaro Lemmon responde a sus críticos

Álvaro Lemmon emitió un comunicado donde se muestra muy molesto por las declaraciones de las personas cercanas a él, quienes pusieron en duda el video que se viralizó la semana pasada.



Aclaró que tiene una pensión de Colpensiones que no es de 4.500.000 sino de 1.800.000 con todos los descuentos que "me hacen por salud y aportes que me descuentan y con ello pago arriendo y servicios, y estudios de mi hijo menor que está estudiando en la universidad y apenas tiene 19 años. Quedo sin un peso, no trabajo en ninguna emisora o canal de televisión regional", indicó en el documento.



Y agregó: "por los problemas de pandemia no salen eventos o show presenciales, por lo tanto mando hacer dvds míos de mi show, cd de música y vasos y mochilas con mi imagen y aclaro, los vendo en los centros comerciales al igual que mi libro, que vivo del día a día como muchos colombianos y que esto viene de mucho antes de pandemia", dice.

María Alexandra Martínez, esposa de Álvaro Lemmon, aclara lo sucedido

En entrevista con Vanessa de La Torre, en el programa 10AM hoy por hoy de Caracol Radio, María Alexandra Martínez, esposa del 'Hombre Caimán', aclaró cómo se dio la grabación del video y que parte de lo mostrado no es cierto. No obstante, señaló que es verdad que están vendiendo mochilas y películas para rebuscarse su día a día.



​Martínez señaló que se encontraban vendiendo sus productos cuando el influenciador los vio y se acercó. Según relata, el hombre le dijo a Lemmon que tenía un gran potencial para redes sociales, el cual debería aprovechar.



Sin embargo, continúa, Lemmon se mostró incrédulo pues en otras ocasiones le habrían ofrecido hacer videos, que terminaron lucrando a quienes lo publicaban en sus redes sociales, mas no al humorista.



"El influenciador dijo: 'no, vamos a hacer esto notariado. Yo le hago un contrato y montamos un video en mi página, que ya está monetizando. Esa plata va para usted y, cuando los seguidores lleguen a su página, vamos a empezar a montar videos en la suya para que monetice", relató Martínez.

​La pareja accedió y siguieron lo acordado. Luego, planearon la pieza audiovisual de la discordia.



​"Vamos a contar la historia de Álvaro Lemmon, de que está vendiendo, pero vamos a decir que es en un semáforo para que la gente lo vea. Ahí se inventaron la historia. De real tiene que nosotros sí vendemos DVD, que vivimos del día a día, que nos vamos a los centros comerciales", aclaró.



Martínez señaló que la totalidad de ingresos generados por el video son para Lemmon, los cuales, según detalló en la entrevista con Caracol Radio, ascienden a los 2.700 dólares, lo que equivale a casi 11 millones de pesos.



En la entrevista relató, además, la difícil situación económica que han enfrentado incluso antes de la salida de Lemmon del Canal Caracol.



"Nosotros no tenemos casa propia, siempre hemos estado en arriendo y a veces nos han tenido que echar de las casas porque no hemos tenido con qué pagar. La familia de Álvaro sabe que nos tuvimos que ir de Bogotá porque nos echaban de todos los apartamentos. La camioneta está embargada en este momento, tenemos miles de parte que debemos que pagar", señaló.