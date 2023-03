Ser una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas a nivel nacional tiene su precio. Y eso bien lo sabe Esperanza Gómez, quien se encuentra constantemente en el radar de medios, fanáticos y personas ajenas a la industria en la que, por años, se ha destacado -incluso tras su alejamiento de las cámaras-.



A finales de febrero, la modelo y actriz caldense se robó todas las miradas tras protagonizar un beso con la sexóloga y psicóloga Flavia Dos Santos. Unas semanas después, Esperanza ha vuelto a acaparar la atención, pero de la mano de la influenciadora ‘Angie Pangie’.

A través de las redes sociales, Pangie, quien ha logrado hacerse un lugar en las plataformas digitales por su conocimiento en motos, compartió el particular momento que vivió con la creadora de contenido para adultos.

“Me estaba tomando unas fotos con Esperanza Gómez y esto pasó”, fue el mensaje con el que la apasionada por las motos compartió el video que causó furor entre sus seguidores. En este, se logra observar a Angie sentada en la parte delantera de una motocicleta, al tiempo que la creadora de contenido para adultos yace detrás.



En medio de risas, Esperanza toma con una mano el rostro de la influenciadora y, segundos después, se acerca para darle un beso. Si bien los fanáticos quedaron sorprendidos con el momento íntimo, ‘Angie Pangie’ tampoco se quedó atrás: aún con las manos puestas en las maniguetas, dejó ver su rostro de estupefacción.

“Yo nunca había besado a una vieja”, gritó 'Pangie', visiblemente sorprendida. A lo que Esperanza, quien ya se había bajado de la moto para ese momento, respondió: “Tú no me besaste”. Luego de intercambiar ese par de frases, la creadora de contenido para adultos se acercó nuevamente para intentar limpiar los labios de la joven, sin mucho éxito.



Al final del clip, ‘Angie’ reiteró que el beso que se acababa de dar con Esperanza, era el primero con una mujer. No obstante, en medio del singular momento, una de las presentes se encargó de recordarle que no había sido con cualquier persona. “Imagínate, y con Esperanza”, soltó la mujer.



En TikTok, el metraje generó furor entre los usuarios: mientras unos envidiaron la “buena suerte” de ‘Angie Pangie’, otros se limitaron a hacer comentarios jocosos con respecto a la situación.

“Pero qué buena suerte”, escribió una internauta, al tiempo que otra añadió: “Sin palabras”. A las reacciones se sumaron comentarios como “Quedaste en shock”, “Yo se lo devuelvo” y “Parece que ella se sintió muy incómoda”, haciendo alusión a que cuando Esperanza se acercó para besar a Angie, esta última se limitó a cerrar los labios y dejar la escena fluir.



El metraje no solo fue subido a TikTok por parte de la motera, sino que también fue compartido en Instagram con la descripción: “No pudo evitar enamorarse de mi @yoesperanzagomez”.



‘Angie Pangie’, cuyo nombre de pila es Angélica Martínez, saltó a la fama hace algunos años, cuando comenzó a enseñar y compartir tips y consejos relacionados con una de sus grandes pasiones: las motos. Con más de 195 mil seguidores, su feed se encuentra repleto de recomendaciones para los amantes de las dos ruedas. Aunque también encuentra espacio para mostrar a sus seguidores su vida familiar.

A diferencia del beso con 'Pangie', el que se dio Esperanza con Flavia Dos Santos fue mucho más discreto. En una fotografía, compartida por Instagram, se les vio estirando los labios tímidamente.



“Cocinando ideas”, decía la descripción con la que fue compartida la fotografía, por lo que se especula que se vienen algunos proyectos colaborativos entre las celebridades. De hecho, se rumorea que podría ser la antesala de un nuevo formato para hablar sobre sexualidad.

