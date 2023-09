Esperanza Gómez es una exactriz de cine para adultos, aunque actualmente no se dedica al porno, tiene varios negocios muy lucrativos y también genera contenido para las redes sociales.



Hace unos meses, en entrevista con Eva Rey, la actriz confesó que muchos de sus seguidores querían tener relaciones íntimas con ella y que ella podía cumplir esta fantasía: "Mucha gente dice: ‘yo quiero tener sexo con Esperanza Gómez’. Si tú quieres hacer realidad la fantasía, pues compre mi réplica y ahí ya la tiene".



Luego de hacer esta confesión, la exactriz de cine para adultos cumplió su palabra, realizó un molde de su vagina y otro de su ano para ponerlos en venta en internet y que las personas puedan comprarlos como juguetes sexuales.





Esta réplica de su parte íntima tiene dos diseños: ‘Amante’ y ‘Mamacita’, estas dos réplicas tienen una capacidad de 23 centímetros de profundidad y 17 centímetros de circunferencia.



La primera réplica se llama 'Amante' y según el sitio web: "En el interior, encontrará con tres cámaras contrastantes revestidas con una multitud de texturas eróticas nunca antes vistas, diseñadas por expertos para masajear tu virilidad como sólo una mujer latina madura puede hacerlo".



Mientras que la segunda, llamada 'mamacita', describe: "Métete dentro del estrecho agujero de la puerta trasera de esta mamacita y experimenta un torbellino salvaje de estructuras excitantes que trabajan al unísono para cumplir tus fantasías de sexo anal como ninguna otra mujer puede hacerlo".



Cualquiera de estos dos juguetes tiene un precio de $79.95 dólares estadounidenses, equivalentes a $324. 765 pesos colombianos.

