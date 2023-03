Esperanza Gómez es una modelo colombiana que se hizo famosa por su actuación en la industria del cine para adultos, también se ha desempeñado como empresaria y tiene su propia línea de jeans, de lencería y ropa deportiva. En los últimos días, se ha vuelto tendencia al revelar que salió con un recocido cantante de vallenato.

Recientemente, Gómez tuvo una entrevista para la emisora ‘Tropicana’. Allí le preguntaron por varios detalles de su vida, pero cuando le preguntaron sobre sus gustos musicales, la actriz sorprendió a los locutores del programa al afirmar que había salido con un integrante del Binomio de Oro.



“Yo salí con…”, comenzó diciendo, entre risas, y luego agregó: “Ay, jue*** me confesé”.



En un principio, Esperanza no quería revelar el nombre de la persona, pero empezó a dar pistas de quien era: “Tiene una voz muy bonita, en esa época yo era Chica Águila, así que estábamos todo el tiempo con los artistas”, reveló.



En ese momento, los locutores del programa le preguntaron si era Jean Carlos Centeno, a lo que ella contestó: “Sí, papacito rico en esa época”. Luego, la actriz dejó en claro que no fueron novios, pero salieron un par de veces.

“Lo que pasa es que yo le dije mentiras a él. Yo en esa época tenía novio y ya me había dado cuenta de que mi novio me era infiel. Entonces dije yo: 'a si quiere jugar así de bonito, pues yo también puedo ser cachona'. Entonces yo dije: ‘al que me guste, me lo voy a comer’”, confesó.



Asimismo, agregó: “Entre esas yo estaba en un concierto donde estaba cantando Jorgito Celedón y Jean Carlos Centeno. A nosotras como Chicas Águila nos tocaba estar en la tarima y él me coqueteó, yo le coquetee, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí”, comentó.



Después, Centeno quería formalizar la relación con Esperanza, pero fue ahí donde ella tuvo que contar la verdad y le confesó que tenía pareja, algo que el cantante no tomó bien y dejó de buscarla.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

