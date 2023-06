Esperanza Gómez, reconocida actriz de contenido para adultos, siempre ha hablado directamente de su vida personal, por esta razón es muy querida por muchos colombianos.



En una última entrevista que dio para la emisora ‘Tropicana’ aseguró que tiene una hija adoptiva de 26 años llamada Valentina, quien es su sobrina y que ha participado en la crianza de ella desde que estaba muy pequeña.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Se sabe que Gómez nunca ha querido ser mamá, ya que hace 11 años se operó para no tener hijos, no obstante, eso no le impidió en ser la ‘tia - mamá’ de su sobrina Valentina y asumir la responsabilidad de mantenerla, criarla y quererla como si fuera su propia hija.



“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduque, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, expresó Esperanza.



En la entrevista Gómez también afirmó que su hija adoptiva sabe sobre su trabajo, ya que ella se encargó desde ese entonces, de explicarle lo que hacía para que se enterara por su ‘propia boca’ de su profesión en el cine para adultos.

Así mismo, asegura que por muchos años ella se encargaba de hacer tareas con su sobrina y que respondía económicamente por ella y por su hermana.



“Yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que, mi hermana no la castigaba entonces me tocaba a mí”, expresó Gómez en otra entrevista con Camilo Triana en su canal de YouTube.

Por otra parte, su sobrina Valentina Gómez goza de tener muchos seguidores en redes sociales por su atractivo físico y muchos de ellos aseguran que es un buen ejemplo de los genes de las Gómez.



“Muy guapa mi segunda Esperanza Gómez”; “¡Qué encantadora estás!”, “me enamoré, mujer hermosa”, “Igual de hermosa que la mamá Esperanza Gómez”, son algunos de los comentarios de los internautas que siguen en redes a Valentina.

Esperanza Gómez: 'Yo no soy solo pornografía, quiero que me dejen de discriminar'

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así se veían Feid y Karol G juntos al inicio de sus carreras

Marchas del Orgullo LGBTIQ+ en Colombia 2023: estos serán los puntos de concentración

El ‘milagro’ de la mamá que, sin saber, adoptó a dos niños que resultaron ser hermanos