Hasta hace poco, la actriz de contenido para adultos y modelo colombiana Esperanza Gómez sostenía dos relaciones sentimentales: una con Ernesto, su pareja colombiana, y otra con un hombre de nacionalidad estadounidense, cuya identidad nunca ha sido revelada.

(Lea también: Esperanza Gómez pone fin a los rumores y confirma que se divorcia, esta es la razón).

La también empresaria y diseñadora de moda caldense reveló, en varias oportunidades, que con ambos sujetos mantenía un vínculo abierto. “Había una novela que se llamaba ‘Doña Flor y sus dos maridos’. En este caso sería ‘Esperanza y sus dos maridos’”, confesó en una entrevista con ‘Lo sé todo’ en 2019.

A su ‘marido’ colombiano (como ella lo llama) lo conoció cuando apenas tenía 16 años y ya llevan 17 años juntos. Tiempo después, llegó su pareja norteamericana, con quien contrajo matrimonio y en este momento se encuentra en medio de un proceso de divorcio.



En diálogo reciente con la periodista Eva Rey, Esperanza confesó que, luego de repetitivas muestras de irrespeto por parte de su esposo estadounidense, decidió poner fin a su romance. Según la actriz, el hombre no solo utilizaba palabras despectivas para referirse a ella, sino que también fracturó su confianza con mentiras y engaños.



(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Facebook Twitter Linkedin

Esperanza Gómez es una actriz de contenido para adultos. Foto: Instagram: Esperanza Gómez

“La primera vez que estábamos juntos me di cuenta de que, a pesar de que le había permitido tener sexo con permiso, se fue a (tener relaciones íntimas) con una pareja a un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó”, relató Gómez al programa ‘Desnúdate con Eva’.



En una larga y tendida charla con la periodista española, la modelo caldense abrió su corazón y reveló que, si bien es cierto que aprendió a querer a su pareja norteamericana, nunca llegó a sentir el amor que profesa por Ernesto, a quien admira y respeta profundamente.



“Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Él intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó (...). Nunca tuve admiración (por su esposo estadounidense)”, añadió Gómez.

(Siga leyendo: Esperanza Gómez confiesa que le 'pusieron los cachos' con una sobrina que quería mucho).

Pese a que llevaba muchos años con su pareja extranjera, con la ruptura Esperanza se siente más feliz y liberada que nunca. Atrás han quedado, según ella, las palabras hirientes y los golpes con cojines, que usualmente le propinaba su esposo durante las discusiones matrimoniales.

¿Cómo era la vida privada de Esperanza con quien era su esposo?

Frente a las cámaras de ‘Desnúdate con Eva’, Esperanza Gómez señaló que, al inicio de su relación con el hombre estadounidense, le costaba llegar al orgasmo, puesto que habían factores mentales que se interponían y obstaculizaban el acto sexual.



Al programa mencionado anteriormente, Gómez dijo: “Cuando recién me casé con el americano me costaba muchísimo porque yo tenía ahí una historia medio compleja que no me permitía soltarme con él. O sea yo estaba supremamente prevenida y me autobloqueaba para tratar de no sentir más de lo que debería de sentir”.

(De interés: Fotos: ella es la joven hija desconocida de Esperanza Gómez).

Aunque el vínculo sentimental que desarrolló con su esposo no fue igual de fuerte que el que sostiene con su marido colombiano, esto no le impidió explorar en su vida íntima, salir de la monotonía y cumplir sus fantasías.



Hace tan solo unos años, por ejemplo, expresó que usualmente tenía encuentros íntimos con su pareja en lugares públicos. “En Estados Unidos tener sexo o empelotarse dentro del carro mientras uno está en un espacio público es prohibido y da cárcel, y yo constantemente con él (su esposo estadounidense) hago ese tipo de cosas”, puntualizó a ‘Lo sé todo’.



En diálogo con ‘Tropicana’, la actriz para adultos afirmó que el norteamericano es productor de pornografía y, además, lo tildó de “celoso, intenso, controlador y egoísta”.

De hecho, ambos sujetos eran “amigos” y se llevaban bien, hasta que su esposo comenzó a pedirle exclusividad. “El gringo se puso celoso del colombiano. Empezó a exigir que lo dejara y me quedara solo con él. Ahí se rompió la relación”, detalló a la emisora colombiana.



En 2020, la creadora de contenido para adultos dejó al descubierto que su esposo la limitaba con respecto a la realización de ciertos actos. Uno de ellos era el gang bang, una práctica en la que un individuo se convierte en el foco central de la actividad sexual de varias personas.

Esperanza, por su parte, permitía que sus parejas sostuvieran relaciones con otras mujeres, siempre y cuando ella estuviera enterada, y el acto no trascendiera lo físico. Estas reglas, al parecer, las rompió su esposo estadounidense al ocultar detalles de sus encuentros con más mujeres.



“A pesar de que estoy en esta industria del entretenimiento adulto, yo prefiero tener relaciones sexuales con alguien con quien yo tenga conexión y un vínculo sentimental-emocional. Lo disfruto muchísimo más, yo soy una romántica”, afirmó la modelo en una charla con Eva Rey.

Entrevista con Esperanza Gómez

Más noticias en EL TIEMPO

El tesoro de $500.000 que encontraron en el interior de un cachalote muerto

Osel Hita: la historia del niño español que fue monje budista y escapó del Tíbet

Fotos: así se veían Flavia Dos Santos y su esposo, 32 años mayor, cuando se conocieron

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO