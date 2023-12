Esperanza Gómez reveló el lugar más curioso dónde ha tenido relaciones sexuales

En la industria de cine para adultos, son pocos las personas que han logrado hacerse un nombre y alcanzar un reconocimiento internacional, uno de esos casos es el de la actriz colombiana, Esperanza Gómez, quien ha dejado huella en esta industria.

Recientemente, la actriz, que con su carisma y espontaneidad ha conquistado a miles de seguidores a nivel mundial, compartió algunos detalles ‘secretos’ de lo que ha sido su carrera profesional.

La caldense, de 43 años, es un icono del modelaje y el contenido para adultos. Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

En una reciente entrevista con Elkin de la Hoz, conocido en redes sociales como ‘Dímelo King’, la caldense, que actualmente tiene 43 años de edad, confesó cuál ha sido el lugar ‘más curioso’ donde ha tenido relaciones íntimas.



Esperanza Gómez confesó en el programa de entrevistas para YouTube que en una oportunidad “quiso hacer algo diferente” y sostuvo relaciones con el piloto de un avión en un vuelo Bogotá - Cali.



“Había un muchacho que yo ya conocía, era de Pereira, y en esa época yo estaba viviendo en Pereira, pero en el trayecto en el que yo lo hice fue Bogotá - Cali y nosotros ya nos habíamos visto antes, pero no había pasado absolutamente nada y ese día como que yo dije ‘vamos a hacer algo diferente’”, relató la actriz de contenido para adultos.



“Es curioso, porque antiguamente no había problema de que los pilotos invitaran a alguien. De hecho, los pilotos tienen una sillita en el centro que es desplegable y ahí uno se sienta y, en la mayoría de mis vuelos en esa época, todos los pilotos siempre me invitaban a sentarme en esa sillita a hablar conmigo”, dijo.

Además, habló de los motivos que tuvo para tener este encuentro sexual, explicando que no le gusta que un hombre demuestre sus intenciones con ella, pues asegura que la ven como un trofeo, por lo que no le presta atención y al final no sucede nada.



“A mí no me gusta que un hombre me corteje, me incomoda, porque en la posición en la que yo estoy hoy en día, y más con la profesión que yo tengo, muchos hombres, simplemente, se quieren ir a la cama con Esperanza Gómez porque quieren tener ese trofeo”, dijo Gómez.



De igual forma, la empresaria contó el motivo por el cual “no le gustan los colombianos”, indicando que el piloto con el que tuvo el encuentro es uno de los pocos con los que ha sostenido relaciones.



“Yo puedo contar entre mis manos y mis pies cuántos hombres en Colombia se han ido a la cama conmigo. Me he acostado con muchos hombres en la industria porno y me he acostado con hombres que no son de la industria porno que no son colombianos”, puntualizó la caldense.

