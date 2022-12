Esperanza Gómez es una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.



Y aunque hace más de 10 años ha trabajado dentro del mundo de la pornografía, son pocas las imágenes que se conocen de sus 20's, ya que para aquella época no era una figura pública.



Es por eso que hace unos días la actriz y modelo de 42 años, oriunda de Belalcázar (Caldas), publicó en su cuenta de Instagram una foto de cuando tenía, aproximadamente, 23 años.

“¿Cómo les gusto más?", les preguntó a los internautas.

Aunque sus seguidores tuvieron opiniones divididas, dejaron múltiples comentarios en la publicación resaltando su belleza.

En la imagen, la cual ya fue retirada de la red social, aparece con una blusa blanca con flores rosadas y tiene el cabello rubio. A su lado está un hombre cuya identidad es desconocida.

Esperanza Gómez vs. Instagram

La actriz de contenido para adultos también ha sido tendencia recientemente debido a un proceso judicial que inició en contra de Instagram, por presuntamente ser discriminada por la red social.

Gómez presentó una tutela luego de que, en 2021, su cuenta verificada con más de 5 millones de seguidores fuera cerrada por el contenido que la mujer publicaba.

En su criterio, ha sido discriminada por la red social porque se trata de fotos que, aunque sensuales, no incumplirían las normas de contenido de la red ni serían un ofrecimiento de contenido de orden sexual.



"Me molesta que Instagram empiece a censurar mi contenido, me tildan que siempre hago contenido explícito y ofreciendo servicios sexuales y Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, sí, pero nunca he sido prostituta ni escort", dijo ante la Corte Constitucional.

Aún se está a la espera de que el despacho de la magistrada Natalia Ángel prepare el proyecto de fallo que defina su caso.

