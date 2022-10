Esperanza Gómez es más que una reconocida creadora de contenido para adultos, la mujer se ha convertido en un icono de la industria de la pornografía en Colombia y, quizás, en gran parte del mundo.



Su inigualable talento, su personalidad arrolladora y su innegable belleza le han servido para destacarse no solo a nivel nacional, sino también en la esfera internacional, en la cual ha acumulado una lista incontable de triunfos.

Aunque, durante más de cinco años, la popular actriz ha estado alejada de los proyectos cinematográficos profesionales, recientemente, dio un anuncio que tiene a sus seguidores más que emocionados: regresará, por fin, a las pantallas para protagonizar cine para adultos; no obstante, en esta oportunidad, lo hará por placer.

“Sí lo hago, por placer. Es muy diferente grabar para mis plataformas a cuando lo hago con una producción profesional, es totalmente diferente el concepto. Yo disfruto más el tradicional”, reveló la también modelo de glamour caldense en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’.

Sin embargo, las buenas noticias para los fanáticos no pararon ahí. Al parecer, la biografía de Esperanza Gómez es más que un hecho: la actriz reveló que ya habría firmado contrato para publicar la historia jamás contada de su vida personal y trayectoria profesional.



“Van a conocer mi historia desde que estoy chiquitica, la que nunca han escuchado”, dijo al programa anteriormente mencionado.

A esta lista de prometedores proyectos se suma la apertura de su canal de YouTube en el que, según ella, subirá podcasts. Lo que quiere decir que, por el momento, habrá Esperanza Gómez para rato.

¿Y las redes sociales?



Para nadie es un secreto que, hace un par de meses, la actriz de cine para adultos tuvo que batallar contra un poderoso contrincante: la censura. Entre otras cosas, decidió tomar acciones legales en contra de Meta Platforms, Inc, un conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales que tiene en su poder a Instagram.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por Gómez, fue víctima de múltiples ataques que “derivaron en el cierre de su cuenta oficial de Instagram, en la que contaba con más de cinco millones de seguidores” y exigió respeto por sus derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la vida digna, a la dignidad humana y al mínimo vital.

“¿Por qué me cerraron mi cuenta oficial de Instagram? En reiteradas ocasiones me han cerrado mis cuentas de Instagram porque, supuestamente, ‘incumplo con las normas comunitarias’ y por este motivo quiero compartir con ustedes mi historia y luchar por mis derechos”, expresó a través de su cuenta de Twitter, en su momento, la artista de entretenimiento para adultos.

Sobre este tema, también se refirió en la entrevista reciente que tuvo con ‘Lo sé todo’ en la que reveló que tuvo un gran avance.

“A mí las redes sociales no me permitían monetizar por ser actriz porno. A nosotras nos censuran por la discriminación (...) Yo tengo los mismos derechos que una mujer que no hace pornografía”, contó en diálogo con el programa del ‘Canal 1’; al tiempo que anunció que su cuenta de Instagram se encuentra, por fin, en proceso de verificación.

