Esperanza Gómez es una de las ex actrices porno y empresarias más reconocidas del país. Recientemente, fue invitada al programa de chismes ‘La Red’ y ahí reveló que en sus planes nunca estuvo ser madre, incluso, quería operarse antes de cumplir 20 años, pero no la dejaron hacerse el procedimiento.

Gómez comentó que cuando tenía 19 años tomó la decisión de operarse para no tener hijos, pero los médicos se negaron a hacerle el procedimiento.



“Hay una razón poderosa, desde niña, por la cual yo no quise tener hijos. Intenté operarme a los 19 años de edad para no tener hijos. Nadie, ningún médico me quiso operar y yo empecé a cuidarme por diferentes métodos”, afirmó.



Asimismo, reveló que le temía a la maternidad y además al ser madre soltera. “Que me dejaran con una cantidad de muchachitos”, aseguró.



En diferente ocasiones, la ex actriz para adultos se ha referido a que no quiere tener hijos. En noviembre del 2022, en una entrevista con la revista ‘Semana’ confesó que el abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años la hizo tomar esa decisión.



“A esa edad digo: ‘Yo no quiero volver a tener una experiencia en la cual, si yo ya decidí que no quiero ser mamá, no quiero ir a quedar embarazada y tener que pasar por una situación de aborto, porque yo no quiero ser mamá’”, aseguró.



Además, detalló: “Le digo al ginecólogo: ‘Doctor, lo que pasa es que yo me quiero operar porque no quiero tener más hijos. Yo ya sabía que, si uno no tenía hijos, los médicos no lo operaban, entonces de muy mentirosa le digo al doctor, ‘es que yo ya tengo dos hijos y no quiero tener más’. En mi estupidez e ignorancia, yo no sabía que un médico, al hacerle el examen ginecológico, estaba en capacidad de detectar visualmente si había sido madre o no”.



En ese momento, el doctor le realizó un examen y se dio cuenta de que ella estaba mintiendo. “Me sentí la persona más estúpida del mundo″, comentó. Desde ese entonces, Esperanza para prevenir un embarazo ha consumido diferentes medicamentos.



“Entonces yo sigo cuidándome por diferentes métodos. Cogí el vicio, que no se lo deseo a ninguna mujer, de comprar la famosa pastillita del día después”, le comentó al medio ya mencionado.



Por otro lado, en su entrevista con el programa de chismes también dio detalles sobre su carrera en el cine porno y aseguró que solo trabajó en la industria para adultos durante 3 años. “Dos semanas en un año fue lo que yo grabé. Trabajé 3 años seguidos y me retiré, 2009, 2010 y 2011″, dijo a ‘La Red’.

Por último, comentó que varias famosos y personas importantes le hicieron propuestas para estar con ella sexualmente, pues pensaban que por su profesión ella era una prostituta.

Esperanza Gómez: 'Yo no soy solo pornografía, quiero que me dejen de discriminar'

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

