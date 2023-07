Esperanza Gómez confirmó que está en proceso de separación. La actriz de cine para adultos reveló en una entrevista que terminará una de las dos relaciones formales que tiene actualmente, debido a que “le faltaron al respeto”.



La actriz de 43 años de edad, que se desempeña actualmente como creadora en plataformas digitales, se encuentra atravesando por una ruptura amorosa, luego de que uno de sus novios la engañara y acabara con su confianza.



Durante varios años, la caldense ha mantenido dos relaciones amorosas al mismo tiempo, y en diferentes entrevistas, ha dado detalles de lo que es estar casada con dos hombres, un colombiano y uno americano.

Sin embargo, en una entrevista con la española Eva Rey, Esperanza Gómez confirmó que se está divorciando de su esposo norteamericano por una serie de infidelidades que nunca logró perdonarle y que la llevó a tenerle desconfianza durante años.



“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando (el respeto) al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, afirmó la colombiana.



Y agregó: "En el primer mes cuando estábamos juntos, y a pesar que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel y yo me di cuenta. Cuando yo le mostré las pruebas él no sabía que decir".



En el diálogo con la ibérica, Esperanza mostró una postura firme y expresó que la decisión no tiene marcha atrás, su matrimonio con el hombre norteamericano finalizará en los próximos meses, cuando se resuelva el trámite.

“Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración (por él)”, señaló la modelo.



De hecho, la mujer oriunda de Caldas explicó que después de faltarle al respeto y serle infiel, su pareja sentimental le negó en diferentes ocasiones la infidelidad.



Incluso, el americano “juró por su mamá mirándome a los ojos” que nunca le fue infiel, pero Esperanza afirmó que tenía una serie de pruebas de las cuales estaba muy segura.



Por otro lado, Esperanza Gómez indicó que pese a la ruptura amorosa se siente feliz por la relación estable que mantiene con su pareja colombiana con quien ya completa 17 años de relación y considera que su amor por él es más fuerte.

A pesar del divorcio, la actriz explicó que continuará con su proyecto como modelo en plataformas digitales con contenido para adultos, en donde es una de las creadoras más importantes de este mercado en Colombia.

