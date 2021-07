Esperanza Gómez habló sobre invitaciones que le hizo el ‘Tino’

La actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, reveló en una entrevista con 'SuperTrending', del 'Canal RCN', que el exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, le hizo una serie de invitaciones a su finca.



"Nunca he hablado directamente con él. Me llamó una persona que trabajaba en la radio y le ayudaba a conseguir chica a 'Tino'. Me invitó a más de una fiesta en su finca, pero a mí nunca me han gustado ese tipo de cosas y por eso le dije que no”, contó la famosa, de 41 años.



También aseguró que la negativa a estas invitaciones no fue porque el deportista no le pareciera "atractivo, sino porque, en ocasiones, lo cogen a uno en situaciones que no son las correctas".



Según Esperanza, la forma en que la invitó el 'Tino', de 51 años, "no fue lo más adecuado. La gente que me ha intentado comprar, no pasa nunca si es arreglado. Tiene que ser espontaneo”.



Eso sí, no descartó que el encuentro entre ambos habría podido ocurrir en otras circunstancia: “Por ahí si a ‘El Tino’ un día me lo hubiera encontrado en un hotel, empezábamos a hablar y me invitada a tomarme unos tragos en su habitación; a lo mejor pasaba algo".



Finalmente, dijo que jamás se ha acostado con ningún futbolista, a pesar de que “he tenido ofertas”.



En la entrevista con el espacio de deportes y tendencias del 'Canal RCN' y de cara al encuentro de la Selección Colombia de este sábado contra Uruguay por los cuartos de final de la Copa América, la interprete de películas porno habló acerca de los integrantes de 'la tricolor'.



Por un lado dijo que el director técnico Reinaldo Rueda tiene "una sonrisa pícara" y que le diría que "me enseñe a coger mejor las pelotas. De fútbol por supuesto". Dijo también que el defensa central Davinson Sánchez "tenía rasgos hermosos".



Dejando un poco del lado el fútbol, recordemos que Esperanza Gómez fue noticia hace poco debido a que anunció que apoyará los estudios de bachillerato de varias personas en el país.



Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales pues, en alianza con la Fundación Trébol, quiere contribuir a que mil jóvenes en Colombia cumplan sus sueños y tengan la oportunidad de estudiar.



Última semana 👨🏻‍🎓👩🏽‍🎓🧑🏼‍🎓 Sólo quedan 8 días para reclamar tu #matricula 100% gratuita y una #beca del 50% por que no hay excusas para terminar tu bachillerato ingresa en este link para más info https://t.co/CGZDQhzGlC #Esperanza #LaEsperanzadeColombia pic.twitter.com/oFxjzTWApK — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) June 22, 2021

“Mis amores, a mí la vida me enseñó que lo único que uno se lleva es lo aprendido, y una de las razones de tanta desigualdad en nuestro país es el estudio. Por eso, hoy quiero ser parte de la solución. Con mis amigos de la Fundación Trébol vamos a regalar 1.000 matrículas en el programa de bachillerato”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.



