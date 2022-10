Sin duda Esperanza Gómez siempre da de qué hablar cuando aparece en los medios. Esta vez, la actriz colombiana de cine porno estuvo como invitada al programa ‘Eso no se dice’, de la emisora ‘Radioacktiva’, y contó varias anécdotas sobre su vida personal.



La estrella de contenido para adultos se refirió a un bochornoso incidente que vivió cuando descubrió que un novio la estaba engañando con otra mujer. “Yo soy una persona muy celosa cuando siento que me engañan, que me mienten. Y más que sentir, o sea yo soy de las que busca pruebas”, manifestó.



El hecho sucedió cuando un día, ella salió de su casa y vio que dentro de la camioneta de su expareja, que se encontraba parqueada en frente, había una mujer. “Fui directamente a la camioneta, abrí la puerta y le dije: disculpe, ¿usted qué hace en la camioneta de mi novio?”, a lo que la mujer respondió: “¿De su novio?, querrá decir de mi novio”, contó Gómez.



Las mujeres empezaron a discutir fuertemente en plena calle, cuando la pelea subía de tono apareció el hombre en discusión. “De repente sale el personaje en cuestión, porque estábamos ahí a grito herido en la calle, y dijo: es que ella no es mi novia, era mi novia, pero ya no somos novios. Yo la dejé a ella para estar contigo. Fue un ‘show’ bastante patético”, dijo Esperanza.



La actriz aclaró que luego de aquel incidente, ella perdonó al hombre y continuaron su relación, pues ella asegura que los seres humanos cometen errores y quiso darle una segunda oportunidad para que las cosas volvieran a funcionar y tener su conciencia tranquila.



