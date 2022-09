En entrevista con ‘Tropicana’, el presidente del Congreso Roy Barreras hizo algunas confesiones sobre su vida.



El pasado 16 de septiembre Barreras estuvo en los micrófonos de ‘Cómo amaneció Bogotá’, un programa matutino de la emisora.

En medio de la entrevista, en la que también respondió preguntas de los oyentes y habló de la política nacional, el senador contó una pequeña anécdota relacionada con la actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez.

Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

“Esperanza Gómez estuvo en mi cama, biblioteca y en mi casa”, afirmó mientras los periodistas que lo entrevistaban mostraban sorpresa. Luego aclaró: “Pero yo no estaba”. Según dijo, él cumplía varios compromisos en Bogotá en ese momento.



“Un cuñado mío me dijo que quería hacer unas fotos para una revista artística. Yo no estaba, yo estaba aquí en Bogotá trabajando. Le presté la casa. Resulta que las fotos eran para Esperanza Gómez y la revista era Playboy”, comentó rápidamente Barreras.

Al concluir la anécdota dijo a modo de broma: “¿Cómo se le ocurre llevar a Esperanza Gómez a mi casa, tomarle fotos desnuda? ¡Me parece el colmo que no me haya invitado!”.



Entre otras cosas, el político también habló sobre su juventud. “Yo fui taxista en Bogotá, me pagué mis estudios en la Universidad Nacional. Fui panadero. Yo conozco lo que es la calle”, afirmó.



El senador trabajó como taxista entre 1982 y 1986, cuando era estudiante de medicina. Es de recordar que el político es Médico de profesión, tiene dos maestrías, una en Sociología y otra en Literatura, además de un doctorado en Derecho.

Tendencias EL TIEMPO