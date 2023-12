Esperanza Gómez reveló sus técnicas 'para levantar': así conquista la diva

Podría considerarse que Esperanza Gómez es una de las actrices de cine para adultos más famosas del mundo. Tan solo en el 2020 ganó el premio ‘Expo Sexo y Erotismo’, por su larga trayectoria profesional.

Hace poco, la nacida en Belalcázar, Caldas, le concedió una entrevista a ‘Noticias RCN, allí se le preguntó por varios temas sobre su vida laboral y personal.



En la conversación, la mujer, de 43 años, expuso que está muy concentrada en sus proyectos como el ‘show’ de comedia llamado ‘A tirar risa’ en el que está trabajando desde el año pasado con ‘Luchito humor’.



Igualmente, en la comercialización de réplicas de su zona íntima delantera y posterior. Esperanza lanzó hace poco su línea de lencería y las gomitas que levantan el lívido.

Esperanza Gómez habla de sus proyectos

‘Del saber al hacer’ es un ‘podcast’ que Gómez está trabajando junto a Flavia dos Santos. En redes sociales el formato es popular al punto de que ciertos cortes de video se hacen virales.



Otro proyecto de la actriz, es un libro autobiográfico que está realizando junto a Editorial Planeta, pero aún no se sabe cuándo será lanzado al mercado.

Sobre el ámbito amoroso, Esperanza Gómez confesó que está bien con su esposo colombiano, con quien lleva 17 años de relación. “Es un hombre que me da armonía, paz mental y estabilidad emocional, que es fundamental para uno ser un ser humano completo y feliz”, aseguró.



La actriz agregó que la Navidad la pasará con su esposo y suegra, el 23 con sus hermanas y el 25 se va para Estados Unidos para recibir el Año Nuevo con su sobrina Valentina.

Por último, en la entrevista, también se le preguntó a Esperanza Gómez cuáles son sus técnicas para seducir. La empresaria contestó: “Soy muy penetrante con la mirada, me gusta mucho mirar a los ojos a la 'víctima'. Con una sonrisita coqueta, después un lenguaje corporal sugestivo y la 'presa' cae”.



Esperanza Gómez regalará becas para terminar el bachillerato



