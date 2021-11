Esperanza Gómez aclara si se lanzará o no a la política colombiana

Esperanza Gómez, reconocida por su éxito en la industria pornográfica, también suele pronunciarse a través de sus redes sociales sobre algunas problemáticas que vive el país, por lo que en varias oportunidades se ha rumorado acerca de su interés en la política.

En repetidas ocasiones se ha mencionado, a través de Internet, que la actriz estaría pensando entrar al Congreso. Incluso se ha rumorado que ya estaría aliada con algunos partidos políticos, murmuraciones que han tomado más fuerza con la pronta llegada de las elecciones.



Sin embargo, según aclaró en una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ de ‘Canal 1’, todo lo que se dice sobre su llegada a la política no es cierto y, a pesar de que habla abiertamente de lo que piensa sobre algunas situaciones de Colombia, no quiere hacer parte del Senado de la República.



“Dicen que es que yo soy la que me estoy acercando y estoy buscando entrar a la política y en ningún momento yo he buscado porque siempre lo he dicho, la política, para mí, es sucia”, aclaró al medio citado anteriormente.

La mujer incluso comparó la política con la pornografía y afirmó que, contrario a lo que muchos piensan, en su trabajo se ve mas honestidad y moralidad que en otros espacios.



“Así la gente crea que la pornografía es algo sucio, deshonesto, que no tiene moral, creo que existe más moralidad, más limpieza en la pornografía que en la misma política”, señaló. Y añadió que no pretende entrar a donde “hay ladrones y hay estafadores”.



Aunque sí fue contactada por un Senador, que luego de conocer los rumores sobre ella, le habló acerca de apoyarla en su campaña.



“Me dijo que si estaba interesada (...) ellos me generaban las capacitaciones, me apoyaban en todo el proceso, ponían el dinero para la campaña, todo. Pero a mí ese tema, la verdad, no me ha interesado”.



A su vez, afirmó en la misma entrevista, que en su trabajo gana muy buen dinero y hace algo que a ella le gusta, así que se siente muy cómoda en la industria como para querer entrar a la política.

