Cuando se trata de contenido para adultos, es imposible que el nombre de Esperanza Gómez no salga a relucir. La modelo y actriz caldense, de 42 años, se ha convertido en un icono de la industria nacional, tras décadas en el radar.



Aunque, a lo largo de los años, ha podido consolidar una amplia carrera en esta industria, no todo ha sido color de rosa. Según relató en diálogo con ‘Los 40 Principales’, sus inicios en el mundo del entretenimiento no fueron bien recibidos por su padre, quien dejó de hablarle un año, tras enterarse de que había sido elegida Chica Águila, un grupo de modelos que, desde mediados de la década de los 90 y hasta 2016, participaban de campañas, acompañaban eventos y posaban para calendarios y todo tipo de merchandising de la marca.

“Él me dejó de hablar un año, cuando quedé como Chica Águila y por salir en vestido de baño en el ‘canal RCN’. En ese momento pensé: ‘Si me dejó de hablar por aparecer en vestido de baño un año, no me imagino lo que va a pasar cuando le diga que voy a aparecer en pelota en una revista”, narró la actriz para la cadena radial citada anteriormente.

Pese a que su padre no logró verla incursionar en el mundo del entretenimiento para adultos, pues falleció en el 2005 -antes de que Esperanza comenzara su carrera-, sí le dio su bendición para seguir cosechando éxitos a nivel profesional de la mano de su belleza.



“Me dijo: ‘Mija usted ya me demostró que es una profesional. El hecho de que sea modelo no significa que sea una prostituta, yo sé la clase de hija que tengo y de ahora en adelante le doy la bendición para que en el futuro usted haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Usted es la dueña de su cuerpo y de sus acciones’. A partir de ese momento me sentí liberada”, señaló Gómez.

De acuerdo con Esperanza, a veces logra vislumbrar a su padre a través de sus sueños y, aún así, la culpa no la invade. “Yo sueño con mi papá y nunca lo veo molesto o enojado conmigo porque decidí hacer porno”, agregó.



Esto no pasa con su mamá, con quien, según ella, lleva una relación conflictiva, pero no a raíz de su trabajo. “Mi relación con mi mamá es mala desde que yo estaba en su vientre. Desde esa época viene el problema”, afirmó, al tiempo que dejó en claro que su progenitora siente vergüenza por su aparición en producciones para adultos.

Los inicios de Esperanza Gómez

Si bien Esperanza Gómez es conocida, principalmente, por su aparición en varias producciones de contenido para adultos, la realidad es que su carrera inició mucho antes de que incursionara en esta industria. Según contó en entrevista reciente con la cadena de radio ‘Los 40 Principales’, su camino hacia la fama comenzó cuando tan solo tenía 16 años.



A esta corta edad, Gómez se abrió paso en el mundo del modelaje. Duró 14 años, hasta que un día el aburrimiento, la saturación y el estrés hicieron de las suyas. De modelo pasó a ser estudiante de diseño de modas y, una vez graduada, decidió abrir su propia tienda de ropa. No obstante, su rol como Miss Playboy Colombia consumió todo su tiempo, al punto que, un año después de haber abierto su negocio, tuvo que cerrarlo.

(De interés: Esperanza Gómez anuncia su regreso al cine para adultos tras seis años).

Su paso por Miss Playboy hizo que la actriz comenzase a cuestionarse con respecto a su futuro. Después de posar ante las cámaras con poca ropa, una pregunta inundó su mente: “¿Por qué no hacer lo del entretenimiento adulto?”.

Tras meditarlo un tiempo, decidió debutar en la industria a la edad de 28 años. “Prefiero arrepentirme de haberlo hecho, que arrepentirme de nunca haberlo intentado (...) Quería cumplir una fantasía sexual que tenía con la pornografía y por eso lo hice”, contó Gómez en diálogo con la cadena radial citada anteriormente.



En octubre de 2022, Esperanza Gómez confirmó que su biografía es más que un hecho: la actriz reveló que ya habría firmado contrato para publicar la historia jamás contada de su vida personal y trayectoria profesional. “Van a conocer mi historia desde que estoy chiquitica, la que nunca han escuchado”, dijo al programa ‘Lo sé todo’.

