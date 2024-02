Esperanza Gómez narró la vez que ‘levantó’ en un gimnasio: 'Quería pasarla rico'

Esperanza Gómez se ha consolidado como una de las actrices de cine para adultos más reconocidas en Latinoamérica, pero también destaca como empresaria, modelo y presentadora del ‘podcast’ ‘Del saber al hacer’, junto a Flavia Dos Santos.

La nacida en Belalcázar, Caldas, suele llamar la atención en redes sociales por curiosas declaraciones sobre su trabajo o su manera de ver la vida.



(Lea también: Las tres reglas de Esperanza Gómez para que su esposo se acueste con otras mujeres).

Hace poco, la mujer, de 43 años, estuvo como invitada en el programa de YouTube ‘Sexpedientes Secretos’ y allí habló del libro autobiográfico en el que está trabajando y espera que se publique dentro de poco.



Sin embargo, un hecho llamó la atención y es que la actriz confesó que en una ocasión conquistó a un hombre en un gimnasio aprovechando que ella no tenía pareja.

Esperanza Gómez cuenta cómo ‘levantó’ en un gimnasio

Según lo expresado por Esperanza Gómez, hace tiempo, cuando se separó momentáneamente de su esposo Ernesto, vio a un hombre en un gimnasio que le llamó la atención y sin dudarlo se acercó a él para decirle que quería que tuvieran un encuentro íntimo.



(No deje de leer: El consejo de Esperanza Gómez para mantener una relación duradera).



“Le digo: ‘¿Tiene planes para esta noche?’ y me dice: ‘No en realidad ¿por qué?’, y yo le dije: ‘Porque yo estoy soltera, quiero pasarla rico esta noche y no sé si tú me quieras invitar, ¿te gustaría salir conmigo?’”, narró la colombiana.

Historias que motivan ir al gym pic.twitter.com/AHxWMJkddw — El Charolastra (@charolastra_mtl) February 6, 2024

La empresaria siguió contando que el personaje llegó a pensar que solo sería una noche para platicar y cenar, pero Esperanza le aclaró que quería mucho más que eso, algo que emocionó al hombre y rápido corrió a arreglarse.



Cabe mencionar que en la misma conversación en ‘Sexpedientes Secretos’, Gómez dio a conocer que fue amiga de su actual esposo colombiano por 14 años, y durante ese tiempo, ella estuvo enamorada de él, pero también fue pareja de un amigo.

Con el pasar de los años y tras terminar la relación que mantenía, decidió declararle sus sentimientos a Ernesto y todo indica que funcionó, pues hoy están casados.



(Le podría interesar: Video: esta es la fantasía sexual que Esperanza Gómez no ha podido cumplir).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

‘Influencer’ se hizo seis cirugías y quedó ciega por dos días: 'Pensé que iba a morir'

Miss Japón renunció a la corona tras conocerse su romance con un hombre casado

Alimentación durante la quimioterapia: qué se puede comer, según expertos