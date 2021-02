Mujer lleva 15 años esperando al amor de su vida en donde acordaron

A ‘Señorita Heart', un espacio para contar historias de amor que tiene el diario ‘La Nación’, de Argentina, llegó la de una mujer que dice que ha esperado al amor de su vida por 15 años.

La historia de Sofía y Alejandro, protagonistas del relato, comienza en una feria navideña. Él estaba ayudando a su hermana en un puesto de cuadros ‘vintage’ cuando Sofía lo vio por primera vez.



La atracción fue instantánea. Surgió una conexión tan fuerte en el primer encuentro que siguieron conversando toda la tarde, con ‘mates’ (bebida tradicional argentina) de por medio y una cita programada para el día siguiente.



A partir de entonces, los encuentros sucedieron con mayor frecuencia. “Jamás sentí algo así, el barrio parecía otro, como florecido”, cuenta Sofía para ‘La Nación’.

Una expareja y el principio del fin del amor

El ‘perfecto’ romance se comenzó a nublar cuando empezaron a hablar del pasado y sus antiguos amores. “Me contó que hacía poco más de dos meses había dejado una relación larga, muy importante, pero que había llegado a una crisis difícil de remontar”, comenta Sofía.



Traer el pasado al presente tornó los colores del enamoramiento hacia tonos más reales. Aun así, los encuentros seguían siendo románticos e idílicos.

“Éramos fanáticos de esas películas de amor donde se aborda la psicología humana, vimos varias veces `Antes del amanecer’ y bromeábamos con establecer una fecha y punto de encuentro si la vida alguna vez nos separaba”, revela. Es por eso que establecieron el 4 de abril a las 6 de la tarde, en una esquina de Olivos (localidad de Buenos Aires), su lugar de reencuentro si por algún motivo se ‘perdían’.

Una noticia impactante y un mundo destruido

La expareja de Alejandro empezó a llamarlo y a enviarle mensajes implorando que se vieran, ya que tenía algo muy importante para compartirle.



“Él me decía que, a pesar de que yo era el amor de su vida, no podía ignorar a alguien que en su momento había significado mucho. Lo entendí y se vieron ”.



Fue entonces cuando el presente golpeó el corazón de Sofía de una forma que jamás hubiera esperado: la exnovia de Alejandro estaba embarazada.



“Se imaginarán que todo mi mundo se vino abajo. Seguimos juntos unos días, pero la culpa de no acompañar a su ex le ganó y Ale volvió con ella”, cuenta Sofía con tristeza. “Al comienzo nos seguimos escribiendo y él me contaba que no podía dejar de pensar en mí. Con el tiempo los mensajes se distanciaron”.



Finalmente, Alejandro y Sofía perdieron contacto.

“Todavía espero a mi amor”

Cada 4 de abril, sin embargo, Sofía recuerda el punto de encuentro acordado.



“Seguro se le olvidó, aunque a veces fantaseo que simplemente no coincidimos y que el día que lo hagamos nada más nos va a separar. Sí, ya sé, romantizo el amor; también sé que no llegamos a estar cinco meses juntos, pero todavía lo espero; todavía siento que es el amor de mi vida”.

