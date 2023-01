Salir del país de origen para establecerse en uno diferente es una experiencia que cambia por completo el entorno social y cultural que implica que la persona deba adaptarse a uno nuevo, lo que para muchos es un choque bastante fuerte.



Los problemas en ese proceso de adaptación incluyen la barrera del idioma, y si bien se puede hablar la misma lengua, cada país tiene sus propias palabras y significados diferentes para muchas que sí son comunes.



María Casero Garvín es una joven española que vive y estudia en Barranquilla, Colombia, desde menos de un año y a través de sus redes sociales, especialmente TikTok, cuenta de manera divertida su experiencia en el país.

Uno de sus temas más recurrentes en la plataforma de videos suelen ser las diferencias del idioma, las confusiones y hasta vergüenzas que ha vivido desde que se estableció en la costa del país.



Sus videos en TikTok tienen más de 1.4 millones de reproducciones, pero uno de los más exitosos es en el que cuenta su experiencia con palabras como "ajá".



"¿Ajá qué? Ajá todo. Por ejemplo: ¿por qué se decidió que vamos a comer sushi esta noche? Porque ajá. Y yo: ¿pero por qué? Porque ajá", narra la joven estudiante en el video.



Además, explicó la diferencia de usos que tiene la expresión "me regalas" en España y Colombia: "Cuando dicen me regalas... No te lo regalo, te lo vendo, te lo presto, pero no te lo regalo".



Sin embargo, contó que ya ha entendido muchos de los usos que se le dan a las palabras, como en el caso anterior. "Yo ya entendí que el 'me regalas' en como en España el 'me pones'... Me pones una coca cola, me pones un chuletón".

