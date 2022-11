La yuca es uno de los alimentos más consumidos en la cocina sudamericana. La idea es cocinarla para luego consumirla en sopas, amasijos o incluso como acompañamiento; pero nunca cruda o podría perder su sabor. Esto fue lo que le pasó a una joven tiktoker española, quien, al no conocer el tubérculo, lo confundió con un coco.

En el video se puede observar como desde un principio trata de descifrar qué es. Con un cuchillo intenta cortar la punta de un solo golpe, pero falla rotundamente. Ahí, se sorprende y mientras lo observa dice: “Ahora estoy en shock. No sé qué tengo que hacer”.



Después intenta cortar la yuca haciendo un círculo alrededor de la punta, pero una vez más vuelve a fallar. Sin entender qué hacer, corta el video para luego mostrarle al público que tras un par de ‘hostias’ por fin lo había logrado.

La joven en su cuenta de TikTok se dedica a realizar contenidos sobre comida y productos del mundo. Foto: TikTok: @bertacaparros

Lo curioso es cuando ve por primera vez su interior. Extrañada lo huele, lo muestra a la cámara y de manera insegura pregunta si es coco.



“Estoy un poquito flipando”, comenta entre risas. Seguido a esto, la joven decide probar un trocito del tubérculo y al morderlo queda impactada por su sabor.



Al aparecer no le sabía bien. Y es que la yuca no se debe comer cruda, no sólo por su sabor sino por la cantidad de cianuro que se pierde una vez esté cocida. Cabe resaltar que este componente es altamente peligroso para el cuerpo, pues según la Federación Española de Nutrición, más de 0,01 miligramos de cianuro por cada gramo de este alimento se considera tóxico.



En un segundo intento toma un cuadrado de la parte de la mitad y asegura que “realmente parece coco”.



Al final, rendida, asegura que probablemente lo esté consumiendo mal y le pide ayuda a sus seguidores para que la aconsejen.

Y así fue. Muchos le explicaron que se debe cocinar en agua antes de ser consumida, que era importante agregarle sal y sobre todo que se llamaba yuca, mandioca o casabe, dependiendo de la región.



Sin embargo, hubo algunos otros usuarios que exasperados sólo se le decían que era una yuca, no un coco.

Muchos usuarios se exasperaron, mientras que otros le explicaron como cocinarla. Foto: TikTok: @bertacaparros

El video de la tiktoker @bertacaparros - el cual ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y 22 mil comentarios- le da hado la vuelta a TikTok por la reacción de la joven y sobretodo por su asombro frente a lo que es un nuevo producto para ella.

