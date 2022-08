Un nuevo caso se ha hecho viral en redes sociales luego de que una mujer difundió la grabación de un hombre que pide ayuda a la embajada española para devolverse a su país. Según su relato, llegó a Colombia hace unos años.



La periodista Rosalba Alarcón Peña divulgó en su cuenta de Twitter las imágenes del español identificado como Marco Antonio Calvo. El extranjero expresó que está en el país desde hace seis años y se encuentra sin documentos.



“Perdí mis papeles, estoy indocumentado y no tengo a nadie que me ayude. Llevo 3 semanas en la calle, pasando hambre y frío. Lo que pido es que alguien me ayude para recuperar mi documentación e irme con mi familia a España”, manifestó.



En el video se mostró visiblemente emocionado mientras contaba su situación. De acuerdo con lo que dijo, lleva durmiendo en las calles desde hace aproximadamente un mes.



“Soy ciudadano español. Yo quise venir a Colombia para tener una vida en Colombia, ser ciudadano colombiano. Por equis situación estoy en la calle. No culpo a nadie, es solo culpa mía”, indicó el foráneo.



La publicación ya tiene más de 14 mil reproducciones en Twitter y fue acompañada con mensajes etiquetando a las embajadas colombiana y española.



“Solicitó al presidente @petrogustavo y a la embajada de #España en #Colombia (@EmbajadaEspCol) ayudar a repatriar al señor Marco Antonio González, está en situación de calle e indocumentado pasando hambre. Señor @sanchezcastejon espero que usted lo ayude”, escribió la periodista al presidente electo Gustavo Petro y su homónimo español Pedro Sánchez.



La corresponsal española Alba Lucía Reyes aseguró que se pondrán en contacto con las autoridades de ese país que trabajan en Bogotá.



#AtenciónPueblo | Solicito al presidente @petrogustavo y a la embajada de #España en #Colombia (@EmbajadaEspCol) ayudar a repatriar al señor Marco Antonio González, está en situación de calle e indocumentado pasando hambre. Señor @sanchezcastejon espero que usted lo ayude. pic.twitter.com/k7kgdoTqll — Rosalba Alarcón Peña (@Rosa_Alcarajo) August 2, 2022

¿Qué es la repatriación migratoria o deportación?

Es un proceso que busca devolver a un ciudadano a su país de origen. En la mayoría de los casos se da por la presencia ilegal de una persona en un país diferente al suyo. Sin embargo, hay algunas excepciones.



Inicia con una notificación de comparecencia. Cuando el estado le avisa a alguien que tendrá una audiencia para demostrar su estadía en el país. En ese caso, el extranjero deberá presentarse y explicar su situación de ilegalidad.



La repatriación voluntaria se trata de las personas que desean volver a su país natal pero no tienen los medios para hacerlo. Usualmente este proceso se ve en casos de refugiados o inmigrantes que huyeron por una situación extrema en su territorio natal.

