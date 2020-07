Políticos hacen el ‘baile del ataúd’ en discoteca en plena pandemia

América se convirtió en el actual epicentro del nuevo coronavirus, sin embargo, la covid-19 sigue siendo un riesgo latente para el resto de países del mundo. El continente asiático, el oceánico y el europeo han flexibilizado ciertas restricciones con las cuales, entre otras cosas, se busca la ralentización de la velocidad de contagio del virus.



Las aglomeraciones siguen siendo una de las ‘piedras’ en el zapato, pues la ausencia de distanciamiento hace que más personas se infecten. Es por esto que sitios como bares o centros de reuniones se han reactivado tímidamente, tratando de cumplir los protocolos de bioseguridad lo mejor posible.

Es, justamente, una escena en un centro nocturno de España lo que desató la indignación en redes sociales: en video se registró la coreografía del ‘baile del ataúd’ por parte de varios políticos reconocidos del Partido Popular (PP) de ese país.



Según ‘ABC’, de España, la rumba en la que fueron captadas varias figuras del PP sucedió este 16 de julio, mismo día en el cual, paradójicamente, se conmemoraba un funeral de estado por las víctimas del nuevo coronavirus en el país ibérico.

El video fue publicado originalmente en Twitter por una cuenta que firma como ‘Villa Diestra’. En el clip se ve a Pedro González, Presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, halando una mesa que usa como si fuera el ataúd del meme viral mientras sus acompañantes secundan su coreografía. Todo ocurre en medio de un jolgorio en una discoteca que, según el citado medio, es una de las más reconocidas de la ciudad.



Además de la indignación que desató la imitación del meme, muchos usuarios señalaron que las medidas de bioseguridad durante la fiesta eran mínimas (si acaso existían): no había distancia, mucho menos en el momento del polémico baile, y ninguno portaba tapabocas.

🔴 ¿Os imagináis que @pedrogonzalezpp, presidente de @nnggsevilla, se fuese de fiesta con @luis_pani sin distancia de seguridad y sin mascarilla?



Además de la canción, la puesta en escena es cuánto menos vergonzosa tras un funeral de estado.



A Dios rogando... @ppandaluz pic.twitter.com/LSVU9Jhf7g — Villa Diestra 🦋🐝 (@VillaDiestra) July 17, 2020

El testimonio de los políticos

Apenas minutos después de ver el video, muchos usuarios en redes reconocieron a otro de los miembros del PP: Luis Paniagua, exportavoz de la Diputación.



Paniagua fue contactado por ‘ABC’. Él aseguró que se trataba de una fiesta privada que se llevó a cabo en el reservado de una discoteca.



Pedro González, el protagonista del polémico video, también fue contactado por el citado medio español. El presidente de las juventudes del PP aseguró que era una fiesta de cumpleaños. Además, aseguró que el clip fue publicado por una de sus primas, quien grabó dado que “no estábamos haciendo nada malo”.



“(El baile del ataúd) era una broma, en ningún momento va por el día del funeral ni nada de eso porque, además, en mi caso concreto, he tenido gente muy cercana con covid”, afirmó.



¿Por qué festejar un jueves? Según el testimonio de González en ‘ABC’, uno de sus amigos había cumplido años el fin de semana anterior, sin embargo, no pudieron celebrárselo debido a que “fuimos de apoderados a las elecciones vascas”.

“Se cumplían todas las normas porque estábamos dentro del reservado y el baile es una broma con unos amigos en un momento, ni es humor negro ni pretende cachondearse de nadie”, explicó.



González remató lanzando una breve ‘pulla’: “Si me pillan con el coche a 150, me callo, pero aquí no tengo la sensación de estar haciendo nada malo. ¿Qué pasa, que no puede uno salir un jueves con un grupo de amigos?”.



Además, sobre la viralización del metraje, González aseguró que los internautas “se pueden montar películas de Amenábar (director español de cine), pero eso no deja de ser una reunión de amigos en un cumpleaños”.

