Devolvió $800.000 que encontró y la ‘recompensaron’ con $300 millones

El 31 de diciembre la española Laura Reinoso encontró un sobre con 200 euros, más de 800.000 pesos colombianos. El dinero había sido declarado como perdido, así que al poco tiempo del hallazgo lo devolvió a su dueño.



Por eso cuando se enteró de que ganó el segundo premio de la Lotería del Niño (el segundo sorteo más importante después del de la Navidad) creyó que sus buenas acciones habían rendido frutos.



Como de costumbre, los ganadores fueron anunciados en la mañana del miércoles 6 de enero.



Ese día, la mujer, de 41 años, estaba reunida con su familia detrás de la barra del bar de su propiedad: el Menfis, ubicado en el pequeño municipio de Cigales, en la provincia de Valladolid (norte de España).

(Si usa la app vea en este mapa la ubicación de Cigales).



Sobre la mesa tenía todos sus décimos, es decir, los papeles con los números con los que se opta por algún premio y que son repetibles (un mismo premio lo pueden ganar varias personas)

Para aumentar sus posibilidades, gastó 320 euros (1’400.000 pesos colombianos) en décimos, pero el que le dio el premio fue el del número 03463, recoge ‘20 Minutos’.



Esa cifra le valió para quedarse con el segundo premio de la Lotería: 75.000 euros, más de 300 millones de pesos colombianos.

El sorteo de la Lotería del Niño hace parte de la Lotería Nacional de España, la principal institución de sorteos del país ibérico. Foto: Lotería Nacional de España

“Cuando gané me puse como una loca, creí que iba a perder esos 320 euros. Fue el buen karma, por devolver ese dinero que me encontré”, fueron las palabras con las que Reinoso expresó su alegría, según ‘20 minutos’.



Reinoso espera que ese dinero le sirva para jubilarse a los 53 años y no a los “67 años para morirme”.



Desde 2019, en España la edad de jubilación aumenta dos meses cada año hasta 2027, explica en su página web la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap).



Según le contó la ganadora a ‘20 minutos’ es la tercera vez que en el bar Menfis se celebra un premio de lotería. Hace más o menos 15 años, dijo, un vecino ganó 438.000 euros (más de 1.800 millones de pesos) por un sorteo llamado Lotería Primitiva.



La otra ocasión fue cuando su padre estaba a cargo del local y entre varios presentes repartieron 10 millones de las antiguas pesetas, que por entonces era muchísimo", recuerda para el citado medio.El primer premio de la Lotería del Niño, 200.000 euros (más de 850 millones de pesos), ‘cayó’ en la serie 19570.

