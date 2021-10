Polémica ley animalista impondría millonaria multa por 'matar una mosca'

El estado de alarma que despertó la situación de los perros que quedaron atrapados en el volcán Cumbre Vieja, de La Palma, coincidió con la presentación pública del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales en España.



El documento, de 65 páginas, contemplaba en su espíritu recabar un consenso nacional para la regulación de los derechos animales. Sin embargo, por lo que han apuntado varios expertos, su ‘llevada al papel’ no despertó ningún asomo de unidad.



A pesar de que el texto establece algunas normativas aplaudidas, como la prohibición al uso de fauna salvaje en circos y la prohibición de sacrificar animales sin justificación valedera, todo indica que la generalización y el uso inadecuado de algunos términos clave provocaron el inconformismo general.

No en vano, en una misiva publicada en días pasados por el prestigioso diario ‘El País’, 800 investigadores calificaron el borrador de ley como “profundamente desacertado y erróneo”.



Según los firmantes, el hecho de que se diga que la medida está orientada a las mascotas no es excusa para “el confuso y descuidado uso que hace de los términos ‘animal’ (que no define), ‘animal de compañía’ y ‘animal doméstico’”.



Precisamente, el haber omitido esas definiciones generales ha llevado a que se presenten críticas que, aunque podrían sonar absurdas, están basadas en la literalidad del documento.



El costo de ‘matar una mosca’

El borrador de la norma no diferencia entre los distintos tipos de animales existentes. Foto: 123rf

En el artículo 83, por ejemplo, se dice que el hecho de “matar un animal o causarle secuelas permanentes graves de forma intencionada” será considerado como una “infracción muy grave”.



En ese sentido, quienes incurran en dicha falta deberán pagar una multa que va de los 100.001 a los 600.000 euros (alrededor de 26 millones de pesos colombianos en el monto máximo).



Teniendo en cuenta que el documento no especifica qué tipo de ‘animales’ cobija el artículo, se entiende que quien mate cualquier especie tendrá que pagar la exorbitante suma.



En ese sentido, aplastar una mosca será castigado con el valor de un vehículo tradicional de gama baja.



Asimismo, quien reaccione con pesticidas frente a una plaga de mosquitos en su cocina, estaría obligado a cancelar esa portentosa multa.



Una lógica que podría rayar en lo disparatado pero que, en últimas, responde a la falla en la consecución al ‘pie de la letra’ de la normatividad.

Críticas de peso

A esa detracción un poco ‘banal’, los firmantes del manifiesto titulado ‘Derechos de los animales y conservación de la biodiversidad’ le sumaron varios choques que tendría el proyecto con otras regulaciones ya estipuladas sobre conservación animal a nivel nacional y comunitario.



Entre lo más sustancial, resaltaron los peligros que traería la pretensión de regular la tenencia y reproducción de especies exóticas en cautividad pues, de acuerdo con el texto, se estaría obviando que “enjaular a un ave capturada en la naturaleza le supone un sufrimiento, no ocurre así para un ejemplar nacido en cautividad”.



Bajo esa lógica, la idea de los investigadores firmantes no es que se acabe la intención de preservar el bienestar animal sino “trabajar en una nueva propuesta nítidamente centrada en animales domésticos de compañía, y hacerlo contando con el apoyo crítico de expertos en conservación de la fauna silvestre”.

