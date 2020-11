Alumnos fueron al colegio en falda para luchar contra machismo y acoso

“Me apetecía ir a clase con una falda, ya está, no hay más”, dijo Mikel, un joven de Bilbao, España, en un video que publicó en su cuenta de TikTok.



El testimonio que brindó en la grabación, sobre cómo fue su día en el colegio vistiendo una falda, desencadenó una ola de estudiantes que acudieron a sus respectivas clases con esta prenda socialmente entendida como femenina.

En el metraje, que cuenta, hasta el momento, con más de 529.000 reproducciones, el joven narra que la reacción de la gente fue tal como esperaba.



“Me miraban, hablaban de mí y eso. Pero, en la tercera hora (de clase) interrumpieron la explicación de matemáticas para llevarme al psicólogo”, dijo Mikel con cierta perplejidad.



Además, contó, en el sitio de orientación psicológica le preguntaron si se sentía como una mujer, a lo cual él respondió con una negativa.



“No me pongo ningún género. Y si me lo tengo que poner, soy un tío (hombre)”, señaló él.



Al principio, utilizó un pantalón debajo de la falda porque, según comentó, vive en el norte de España y en esa región hace mucho frío. Luego, decidió quitarse el pantalón y llegó en compañía de algunas amigas al colegio: “Les pedí a unas amigas mías que llevasen falda conmigo”.

Sus maestros le recomendaron que, si tenía frío, se pusiera el pantalón.



Sin embargo, la interrogante de Mikel fue: ¿por qué a sus amigas no les hicieron la misma recomendación?



Una de las razones del estudiante para llevar a cabo esta acción fue apoyar al colectivo feminista: “Vi este movimiento femenista en el que los tíos estaban llevando falda en otros países y dije ‘pues vamos, un plus’. Así que era una movimiento feminista y una cosa que a mí me apetecía”.



Lo que no sabía era que su ida al colegio en falda iba a tener un gran impacto en la comunidad estudiantil española.



En Twitter, un muchacho llamado Miguel, también de España, compartió el video con el siguiente texto: “Un chaval (joven) llamado Mikel decidió llevar un día falda al instituto, aunque recibió insultos de neandertales. Lo peor es que fue llevado al psicólogo del colegio. A raíz de esto se pide que el día 4 de noviembre, sin importar tu género, lleves falda al instituto”.

Os comento: Un chaval llamado Mikel decidió llevar un día falda al instituto, aunq recibió insultos de neandertales, lo peor esq fue llevado al psicólogo del colegio.

A raíz de esto se pide que mañana día 4 de noviembre, sin importar ti género, lleves falda al instituto. pic.twitter.com/c32z0WEL0g — MikeWazous (@mikee_rv) November 3, 2020

La idea fue tomada por muchos jóvenes alrededor de toda España y publicada en sus cuentas de TikTok.



Todos esos muchachos fueron a sus colegios en falda. Y no solo los alumnos mostraron su respaldo a esta idea, pues hubo personal docente y administrativo de varias instituciones que también apoyó este movimiento.

“En respuesta a una noticia que nuestros alumnos han visto en las redes sociales, sobre un acto de 'bullying' a un niño por llevar falda en el colegio, se ha invitado a todo el alumnado y el profesorado a llevar falda”, fue el mensaje del Instituto Ies Son Ferrer, de Mallorca, en su cuenta de Instagram, invitando a seguir el movimiento.

Algunos usuarios de la aplicación de videos cortos contaron su experiencia al hacer parte de esta movilización y, como en el caso de @clauduarte, denunciaron malos tratos por parte de la gente en la calle.



La usuaria contó que, al salir del colegio, un grupo de desconocidos empezó a “insultar, señalar y reírse de los chicos que iban con falda”.



Algunos de los comentarios que denunció fueron “marica de mierda” y que “si las chicas eran lesbianas les daba igual porque los ponían ‘cachondos’ (los excitaban), pero que si eran homosexuales los querían ‘reventar a palos’ (golpearlos)”.

Al final la joven se lamentó diciendo: “Esta es la sociedad en la que vivimos. Me parece increible”.



