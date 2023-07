Uno de los audios más virales del año 2021 fue ‘Eso, Tilin’, el cual causó toda una sensación debido a lo divertido que es, especialmente por el niño que protagoniza el video.



Por eso le contamos cuál es el origen de este divertido video viral que se catapultó en TikTok.



En el video, el niño presenta sus mejores pasos de baile en los exteriores de una bodega, ante quien prometió darle dinero por sus esfuerzos.



El menor que protagonizó el vídeo se llama Luis Ángel Carrasco, que hoy tiene 8 años. Según le contó al medio televisivo peruano ‘24 horas’, el video se grabó hace tres años cuando fue a una tienda a comprar un chicle sólo con diez céntimos. Allí se encontró con una persona mayor a quien no conocía.



“Yo fui a comprar un chicle y solo tenía diez céntimos. La otra persona iba por mayonesa y me pidió que bailara para que me dieran 50 céntimos, así que lo hice”, aseguró el menor después de que le preguntaran cómo había hecho el video.

Se debe destacar que los pasos del niño del viral video ‘Eso, Tilin’, son parte de un baile peruano que se llama la Danza de las Tijeras, el cual se conoce de algunas localidades de la Sierra.



El menor, que tenía cinco años para el momento en el que se grabó el metraje, aseguró que aprendió este baile típico de su abuelo, ya fallecido.



Hoy en día el pequeño se encuentra con su abuela, además de seguir practicando el baile que lo hizo famoso a nivel mundial gracias a las enseñanzas de su abuelo, a quien recuerda y homenajes cada vez que baila.

“Tengo fotos de mi abuelo para recordarlo, además de practicar los bailes que me enseñó”, dijo el niño.

