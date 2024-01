Escultor de la estatua de Falcao en Santa Marta: 'La cara no se ha terminado'

El escultor Antonio Irismo realizó una estatua al jugador de fútbol profesional Falcao García, que se ubica en Santa Marta, ciudad en la que el jugador creció. El autor espera que su obra sea uno de los centros de atracción turísticos, apenas termine sus detalles.



(Lea también: Hijo del 'Tigre' Falcao, Jedediah, sufrió golpe y tuvo que ser llevado al hospital).



Tras esto, en las redes sociales comenzaron a surgir algunas imágenes sobre la estatua, pero la reacción de los internautas fue realizar algunas críticas y comparaciones del rostro de la obra con algunas personalidades de la farándula colombiana, pero hubo una persona que resaltó entre los demás.

En la mayoría de las opiniones se relacionaba la estatua con el comentarista de fútbol Eduardo Luis, quien en tono burlesco respondió a quienes aseguraban que la imagen era igual a él: "Gracias, Santa Marta, me siento muy honrado con este homenaje. De todas maneras que le hagan una al 'Trigre' Falcao".



(Siga leyendo: ¿Cuál es el significado del nombre que Falcao y Lorelei Tarón le pusieron a su hija?).

Antonio Irismo se pronunció sobre las críticas realizadas en las redes sociales



Tras la ola de críticas que se le realizaron a la estatua que construyó Antonio Irismo, en 'Blu Radio' lo entrevistaron para aclarar algunas dudas que surgieron de las opiniones, por lo que se le preguntó si él era un escultor de profesión o si era un aprendizaje empírico, a lo que respondió "soy aficionado y escultor empírico".



Explicó que era la primera vez que hacía una escultura de ese tamaño y que nadie le había pagado a él para la construcción de la figura, pero que algunas personas le ayudaron con mano de obra o con pequeñas donaciones.



(De interés: Critican a la esposa de Falcao García en redes por afecto a sus hijos).

Expresó que no tiene claro cuál fue el monto que destinó para su creación, pero que estimaba había sido entre 15 y 20 millones de pesos, puesto que utilizo varillas de acero, cemento, gravilla, estuco y pintura dorada. Además, le había pagado a otros para que le ayudaran con la elaboración.



También, recalcó que la obra es un homenaje que él quiso realizarle al deportista, que aún no ha terminado los detalles del rostro, puesto que le faltaba retocar el cabello, pulir más las cejas y modificar algunas cosas en los ojos.



Antonio Irismo le dijo al medio mencionado que recién comenzó su proyecto, en 2018, muchas personas le dijeron que él no iba a ser capaz de construirla, comenzaron a hablar de manera negativa de su trabajo, pero que nunca desistió.

Detrás de cámaras con Falcao & Lorelei Tarón

Más noticias en EL TIEMPO

Luto en el fútbol femenino colombiano: muere reconocida jugadora en accidente vial

Periodista confunde el nombre de Falcao en vivo y se le escapa un insulto

Video: el bello gesto de Falcao García con joven vendedora ambulante en plena Navidad

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO