Mujer trans exhibe a zapatero por llamarla 'él' en lugar de 'ella'

En un reciente incidente que ha generado controversia en las redes sociales, Meli la Panda, una mujer transgénero, denunció públicamente a un zapatero por no respetar su pronombre de género.



Este incidente, que ha sido catalogado como un acto de transfobia, se ha convertido en un tema de conversación en la Ciudad de México y ha puesto de manifiesto la importancia de respetar la identidad de género de las personas.

La denuncia de Meli la Panda se hizo viral a través de un video que ella misma compartió en sus redes sociales. En el video, se puede ver un tenso enfrentamiento entre la joven influencer y el zapatero, quien, según Meli, se negó a utilizar el pronombre "ella" en lugar de "él" al referirse a ella.



En el clip, Meli la Panda explica: "Esta persona me atendió muy agresivamente. Le pedí amablemente que me llamara 'ella' porque no paraba de decirme 'él' y dijo que 'no le importa'. Nadie me auxilió, yo solo quería comprar mis zapatos y luego vino una persona de la SEDENA pidiéndome mi INE".



La influencer transgénero afirmó que la situación se volvió violenta y advirtió al zapatero que exhibiría su negocio en internet, acusándolo de transfobia.

Joven intenta clausurar negocio de zapatero por no llamarle señorita. ¿Qué opinan?

"Voy a marcar su pinc** negocio, lo voy a publicar en redes sociales para que vean que usted es un transfóbico. Les voy a hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas", declaró la joven.



El video termina abruptamente, pero Meli la Panda decidió compartirlo en sus redes sociales con el objetivo de llamar la atención del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y solicitar una investigación sobre el caso.



La transfobia es un término que se utiliza para describir actos de discriminación basados en la identidad de género.

Esto incluye la invalidación de los pronombres de una persona, el rechazo de la identidad con la que se identifican, agresiones verbales o físicas, humillación y la negación de acceso a servicios y espacios, como atención médica o educación.



Estos actos de transfobia vulneran los derechos humanos de las personas transgénero y las excluyen de diversos aspectos de la sociedad.

