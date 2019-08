Los escándalos de participantes de ‘realities’ colombianos

Instagram: @yinacalderonoficial - RCN Televisión

Yina Calderon, exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ de 2013, tiene un no muy afortunado ‘prontuario’ de escándalos. En principio, fue expulsada del programa por arrojarle un cuchillo a uno de sus compañeros tras una broma que, por lo visto, no fue de su agrado. Por fortuna Juver, el otro participante, salió ileso. También protagonizó un escándalo mediático por la venta de fajas que no cumplían lo prometido; en redes sociales la señalaron como ‘ladrona’ por su producto. En 2016 tuvo que bajar de un avión por no vestir ‘apropiadamente’ para el viaje –no tenía camisa- y en 2017 el programa ‘La Red’ captó a Calderón en medio de una agitada pelea. “Una vieja me dijo guisa y yo estaba tomada, yo soy un ser un humano, me sacó el mal genio y por eso la cogí de las greñas”, dijo.