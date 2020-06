Nacho Vidal y graves escándalos de actores porno fuera de las cámaras

Instagram: @Jamesdeen

En 2015, James Deen fue acusado de abuso sexual por su pareja de ese entonces, la también actriz Stoya. Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer relató cómo se sintió en esos momentos.



“El hecho de meterte en internet un segundo y ver a la gente idolatrando como feminista al hombre que te violó apesta. James Deen abusó de mí, mientras le decía que no, que se detuviera. Ya no puedo asentir y sonreír cuando la gente habla de él”, afirmó la mujer.



Después de esas declaraciones, el actor también se defendió en esa red social: “Puedo asegurar a mis amigos, fans y colegas que son (acusaciones) falsas y difamatorias. Respeto a las mujeres y conozco y respeto sus límites tanto profesional como de manera privada”.



Pero muchos de sus seguidores no le creyeron debido a que dos actrices, secundando las acusaciones de Stoya, narraron lo que ellas también habían padecido a causa de Deen. Tori Lux contó en el portal de noticias 'The Daily Beast' que, en junio del 2011, el actor le pidió que le hiciera sexo oral. Ante la negativa de la actriz, él la agarró del cabello, le acercó con brusquedad a sus partes íntimas y luego la arrojó al suelo.



Ashley Fires también contó a ese mismo medio que cuando estaba en el rodaje de una producción en compañía de ese actor, se lo encontró en las duchas del lugar y el hombre la rozó con sus partes íntimas.



Aunque la situación tuvo el apoyo de movimientos feministas en redes sociales, legalmente no le fue imputado ningún cargo al actor.