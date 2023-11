Escándalo: Enrique Guzmán sería demandado por tocamientos a hija de exnuera

La nuera de Enrique Guzmán, Mayela Laguna, aseguró algunos medios de comunicación que tiene en sus manos un supuesto video en el que se observa al cantante y actor realizando tocamientos indebidos a su hija, una niña de 12 años.



Así mismo, en el programa sale el sol, la mujer manifestó que este suceso ocurrió en una fiesta familiar hace dos años.

Guzmán, de 80 años, también había sido denunciado por su nieta Frida Sofía por la misma causa, pero en el caso de la hija de laguna, existiría un video que evidenciaría el presunto abuso a la menor de edad.



Por otra parte, Laguna también fue entrevistada por otro programa televisivo llamado de primera mano el pasado miércoles 15 de noviembre, en donde expresó que procederá legalmente en contra de Guzmán.



"Yo nunca quise encubrir, jamás me ofrecieron dinero tampoco para que me callara, de hecho, me dijeron que me callara simplemente sin ofrecerme dinero", aseguró Laguna, pero no mencionó quiénes le pidieron que no revelara estos hechos.



(Lea más: Alejandra Guzmán defiende a su papá tras denuncia por abuso a su nieta)

Además, la mujer mencionó que hasta el momento no había realizado una denuncia en México, porque su hija le solicitó que no lo hiciera, sin embargo, con la confesión en medios, la niña quedará expuesta.



En la entrevista, Laguna contó que el momento del presunto 'tocamiento', se presentó en el cumpleaños de Apolo, menor que tiene con Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.



En un momento de la fiesta, tuvo que subir al segundo piso de la vivienda a cambiarle el pañal al niño y en ese momento se percató de la situación, en la que el cantante estaría realizando tocamientos indebidos a su hija de 12 años.



(Le puede interesar: Alejandra Guzmán aún espera reconciliarse con su hija Frida Sofía)



"Yo no quería hablar de esto, me duele muchísimo hablar de esto. Muy pocas personas sabían que tenía otra hija, siempre la he mantenido atrás de todo esto porque ella es adolescente", aseguró.



La menor de 12 años, es hija de Laguna, de un matrimonio que tuvo antes de relacionarse con Luis Enrique.



Ahora, el rocanrolero de 80 años, tendrá que responder ante estas acusaciones, que en este caso sería la segunda vez que ha sido mencionado como un abusador de menores.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

