El rapero chileno Cris MJ, famoso por canciones como ‘Una noche en Medellín’ y ‘Marisola’ -en cuyo remix participan intérpretes de la talla de Nicki Nicole- o por haber actuado junto a Karol G en Viña del Mar, está bajo el ojo del huracán después de que supuestamente amenazara a un productor y mostrara una pistola en sus redes sociales.



En una transmisión en directo desde su Instagram, se mostró enojado con el organizador de un concierto suyo realizado en el norte de Chile, quien se habría quejado de la cantidad tan reducida de entradas vendidas.



"Agradece que te hice el evento 'culiao', sino me hubiera ido para España hace cualquier día", le dice Cris MJ al productor mientras porta un arma que no se sabe si es real o no.



AHORA🔴 Exhibiendo un arma el cantante urbano Cris MJ respondió a la acusación realizada por el productor iquiqueño: "Agradezcan que les hice el evento culiao, sino me hubiera ido para España hace cualquier día" @Cooperativa #Tarapacá https://t.co/US9q4x4HMJ pic.twitter.com/lrjrnLpQnD — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) April 17, 2023

Ante lo sucedido, trascendió que la Fiscalía abrió una investigación formal contra el rapero de 21 años.



"Decidimos iniciar de oficio una investigación por el delito de amenazas y porte de arma de fuego, se está efectuando la denuncia directa y estamos adelantando las diligencias", explicó este lunes Eduardo Ríos, fiscal jefe de Iquique.



(Le puede interesar: Piero, hospitalizado de emergencia en Ecuador por infección respiratoria).



Cris MJ no se ha pronunciado al respecto.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE