El escándalo de 'La Mega' por BTS llegó hasta la televisión surcoreana

El escándalo tras los comentarios ofensivos de los panelistas de 'El mañanero', de La Mega, contra BTS sigue vigente.

La semana pasada hubo todo un revuelo en redes sociales dado que los simpatizantes y seguidores de BTS pidieron 'cancelar' ese programa radial debido a las formas despectivas e insinuaciones negativas que hicieron en contra del grupo de K-Pop.



Tanto así que en un breve segmento de un canal surcoreano de televisión se habló sobre el tema. El video del momento le sigue dando la vuelta a las redes sociales.



Muchos internautas, sean o no seguidores de BTS, lamentan que esa sea una mancha en la imagen del país en el exterior.

Los hechos

Alejandro Villalobos y el resto del equipo de ‘El mañanero’ de ‘La Mega’ utilizaron el término “esos chinos” para referirse a BTS.



Tras ello hubo una oleada de repudio por parte de los seguidores del grupo. De hecho, el club de fans emitió un comunicado en el que afirmó: “Él (Villalobos) se manifestó de la siguiente forma: ‘Van muy rápido esos chinos, se me hace muy comercial’, y usa una palabra despectiva hacia los miembros de la banda por su lugar de origen".

La polémica tuvo otra arista: las insinuaciones acerca de que hay dinero de por medio para que BTS reciba grandes reconocimientos.



“Yo tengo un sentimiento y es que les meten mucho billete, los hacen que los pongan en el top de las listas de las plataformas, los meten con billete en los Grammy, en los eventos importantes, pero no han logrado ganar nada”, afirmó el director radial.

El asunto escaló un poco más y, hace poco, se viralizó un video en redes sociales sobre el tema y su alcance.



El metraje, extraído, al parecer, de un noticiero surcoreano, muestra que un periodista cita el caso y exhibe la conversación de los panelistas de 'La Mega'.



Al ser en español, el noticiero incluyó subtítulos en coreano.

Tras la polémica, el propio Alejandro Villalobos se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo: “No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste”.

Tras lo ocurrido, se convirtió en tendencia el hashtag #LaMegaSeDisculpa. Una tendencia que aún hoy se replica en redes.

