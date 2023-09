‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



Tras la presentación de ‘Yo Me Llamo Arelys Henao’, donde además no le fue tan bien y recibió varias críticas del jurado, la cantante original le mandó un mensaje de aliento, asegurando que espera que su ‘doble perfecta’ siga evolucionando en el programa de imitación.



“Esa niña es impresionante. Canta muy lindo y en la canción original que tiene es hermosísima, si trabaja por su propio estilo va a ser muy grande porque es muy talentosa. Me gusta que es una mujer normal, común y corriente, es una niña que ha sido vendedora ambulante. Yo creo que ya va a dejar de vender chorizos porque tiene la agenda llena y eso me alegra muchísimo”, dijo la ‘Reina de la música popular’ en una entrevista en la emisora Tropicana.

Además, dio a conocer que ha estado en contacto con su imitadora, pues le “dio algunos consejos”, para los shows, con el fin de que estos cada vez sean mejor pagos.

Tras escuchar a los ocho participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación, ‘Yo me llamo, Joe Arrollo, Greeicy Rendón y Espinosa Paz’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ aseguró que sigue “alimentando su léxico” gracias a Amparo Grisales, escogiendo a ‘Yo me llamo Miguel Bosé’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 10 millones de pesos.

