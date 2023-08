El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

Las ventajas y desventajas obtenidas en el reto del capítulo 75, generaron una gran ola de malestares y discordias entre los participantes, quienes consideraron y no lo dudaron al manifestar que 'no se está jugando correctamente'.



Un reto creativo, con caja sorpresa y por parejas, los cocineros tuvieron solamente 50 minutos para realizar la preparación y una sola entrada a la despensa, al conocer las diferentes reglas del juego, Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘La Pupuchurra’ indicó que ganarse el delantal negro y tener que ponérselo a otra pareja es ‘una ventaja muy chévere’ así uno se gane enemigos, además manifestó que “le gustaría sacarse una espinita que tiene por ahí”.



Al saber que Karoll Márquez se ganó las ventajas en el reto anterior, él organizó las parejas que cocinarían, de inmediato, Carolina Acevedo indicó que “por favor que me ponga con cualquiera, menos con Martha”.

Cuando se conocieron las ventajas, Martha Isabel Bolaños de inmediato aseguró que le colocaría el delantal negro a Carolina Acevedo, quien inmediatamente le dijo



“Cocinar mal, para ponerle el delantal negro a otra persona, si tiene algo de veneno, y debo confesar que me atrae un poco, la opción de tener que ponerle el delantal negro a alguien está muy chévere y más si se lo puedo poner a Carolina” dijo Bolaños al conocer cuál sería su ventaja.

Al conocer las intenciones de ‘La Pupuchurra’, Carolina Acevedo indicó en la ‘entrevista’ que “cocinar mal, para ponerle delantal negro a alguien, eso solo hace una persona ‘perversa’”.



Así mismo, Bolaños indicó que prefiere quedar como ‘una persona perversa’ a “vivir haciéndome la morronga y de una vez que lo sepa”.



También Acevedo le preguntó frente a los chefs y los demás cocineros, como funcionaba ese reto, preguntándole de frente si se lo quería colocar a ella, a lo que Bolaños contestó “de pronto”.



Nuevamente, Acevedo indicó: “de una le pregunté en la cara, y ella ‘mm de pronto’, ¿de pronto, morronga?, dígamelo en la cara, diga sí, se lo quiero poner, pero así, no (...) Que me lo ponga, a mí no me da miedo”.

“El mejor capítulo de MasterChef, este programa no se gana solo cocinando bien, también es con estrategia”, “pésimo ejemplo de este programa en generar odios y disputas, que tiene que ver eso con un programa para elegir al mejor cocinero”, “y uno pensando que no quiere ir al trabajo por el mal ambiente laboral”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

El mejor capítulo de #MasterChefCelebrity. Este programa no se gana solo cocinando bien, también es con estrategia 😏👌 pic.twitter.com/osRsw6Co0x — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) August 18, 2023

Martha no me haga reír, como va a decir que cocino para ganar y no para perder 🤣 ósea que esa porquería de plato es lo mejor que puede hacer, con razón no llega a la final. #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/qs0p5Oho0G — marian (@____marian____) August 18, 2023

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

