A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra cómo un joven se entera de la infidelidad de su novia a la espera de su regreso en el aeropuerto.



En el clip publicado en TikTok, se escucha a dos adolescentes mexicanos que discuten afanosamente si el sujeto que está cerca de ellos con un globo en forma de corazón y un cartel verde donde se lee 'Bienvenida Azul', también espera a la misma mujer.

Ante la extraña coincidencia del nombre de su compañera, el protagonista de la grabación afirma que personas con ese apelativo hay muchas, y que el otro personaje puede estar esperando a un familiar.



(Le puede interesar: Video: cámaras captaron a pareja de infieles en medio del partido Medellín vs Junior).



"Puede ser su hermana o su mamá. Hay tanta gente en el aeropuerto, mi novia no es así, carnal", respondió cuando su amigo le indicó la inusual casualidad.



Minutos después se ve a la supuesta novia correr hacia el hombre con el cartel, que la recibe con un gran brazo y de manera muy cariñosa, mientras se escucha al amigo del afectado advertirle que esa persona se parece a su pareja: "¿Esa no es tu novia?, Sí es, mírala, sí es Azul" , dice conmocionado.



Ajenos a lo que sucede, la muchacha y su nuevo acompañante salen de la terminal de transporte aéreo, en tanto son seguidos por 'Brandon', el hombre al que engañaron según el clip.

A las afueras del lugar, el hombre de lentes le reclama al que pensaba era su amor, sobre la presencia del tercer sujeto y el porqué de su actuar, a lo que la adolescente, contrario a lo esperado, le contesta que ya no siente nada por él.



"Brandon , yo no quiero estar contigo, ya no te amo, déjame, no te da vergüenza en frente de la gente", expresa la mujer.



El usuario,Eliasps 2.0, compartió el video que suscitó los comentarios de algunos internautas que no se abstuvieron de opinar sobre la actitud y el trato de esta con el joven afectado, así como hubo otros que dudaron de la veracidad del clip.



(Siga leyendo: Video: pillan a infieles entrando a motel de Cartagena y hubo pelea; Policía intervino).



"Todos conocimos una azul en nuestra vida, en mi caso se llamaba celeste", "Si no te reconoce al instante no mereces ser su novio","Ella no vale la pena, al final mostró su verdadera cara. Agradece que te hizo un gran favor dejándote", "No vale la pena una mujer así, arriba el ánimo ya llegará la indicada","No lo sé Rick, no son buenos actores", "Les falta más producción, casi, casi les creo", fueron algunas de las intervenciones más destacadas,



Aunque el video fue compartido el pasado mes de febrero, este nuevamente se volvió tendencia en la red. Sin embargo, el uso de tapabocas en el recinto parece indicar que la grabación hace parte del 2022, ya que hasta diciembre de ese año era obligatorio permanecer con el cubrebocas dentro de las instalaciones.



(Lea también: Señalan al cantante Vicente García de serle infiel a su novia).



De igual forma, parece que el video que ya completa más de 40 mil visualizaciones hace parte de una propuesta de dramatizado para conseguir mayor número de seguidores.

¿Cómo cazan infieles en Bogotá? La historia de una detective privada | La Grabadora



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias