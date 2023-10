¿Es Sofía Vergara? La foto sin maquillaje en la tina donde luce espectacular y distinta

Sofía Vergara sorprendió a sus seguidores con la publicación poco inusual de una fotografía en la que está sin maquillaje y desde una tina. La misma llamó la atención debido a luce muy distinta.



De hecho, hubo algunos internautas que afirmaron que su aspecto al natural era maravilloso y que incluso se veía un poco más joven.

Vergara es una de las celebridades colombianas más reconocidas de Hollywood. Su paso por la pantalla estadounidense con la afamada comedia 'Modern Family' consolidó parte de su reconocimiento actoral.



A partir de allí, ha representado otros papales en películas como 'Stano', 'The Brists Are Coming' y 'Koati', que han aportado a su carrera y la han posicionado en la industria. De hecho, prontamente se estrenará en su primera estelar con la serie de Netflix 'Griselda', en la que protagoniza a una de las criminales más temidas en el mundo del narcotráfico.

¿Un gran cambio?

La barranquillera suscitó los comentarios de los fanáticos, luego de publicar una particular foto en su cuenta de Instagram, en la que aparecía en 'topless' y al natural.



Allí se le ve relajada disfrutar de la gran bañera de mármol dentro del lujoso hotel 'Bulgari', el sitio donde se hospedó en Paris, donde al parecer, se encontraba descansando.



Con un brazo sobre el borde de la tina, sosteniendo un lado de su cabeza, Sofía posa ante el espejo con una actitud que presume satisfacción y con una leve sonrisa que lo confirma.



Al parecer, Vergara estaba disfrutando de un gran baño y quedó tan fascinada de la tina que no ocultó su deseo de querer tener una igual en 'Los Ángeles': "2 a.m. y el 'jetlag' (me tiene) planeando cómo llevar esta bañera a L.A", escribió en la publicación.



No obstante, su cara sin la presencia de maquillaje y el diseño poblado de sus cejas llamaron la atención de varias celebridades como Jessica Alba, Paris Hilton y Pamela Anderson que no dudaron en comentarle con emojis lo bien que se veía. Así como de sus seguidores que también alabaron su radiante aspecto.



"No se parece a Sofía Vergara, se ve tan diferente sin maquillaje";"Se ve más linda y más joven";"Perfecta sin tanto maquillaje y te ves más rejuvenecida";"Te ves encantadora sin maquillaje"; "Se ve tan perfecta";"Bellísima";"Ella es tan hermosa"; "Tiene las cejas raras, pero se ve linda"," Tiene las cejas superpobladas", fueron algunos de los comentarios más destacados en la red.



Un cambio que parece ir en continuidad con la nueva etapa de su vida y tras el divorciarse del también actor, Joe Manganiello el pasado 2 de julio, según confirmó 'TMZ'.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

