¿Es saludable la kombucha? Expertos analizan beneficios de la bebida de moda

La kombucha es una bebida fermentada hecha a base de bacterias y levadura, las cuales deben formar un cultivo, al que se le añade té y azúcar. Esto se conserva por cierto tiempo y como resultado se obtiene vinagre, vitamina B y otros tipos de ácidos, de acuerdo con Mayo Clinic.



En TikTok se pueden encontrar diversos videos sobre esta preparación, en los cuales las personas justifican que trae beneficios para la salud, afirmando que ayuda a prevenir enfermedades complejas como la presión arterial y el cáncer.

Sin embargo, en algunos casos ha provocado malestar estomacal, infecciones y reacciones alérgicas, pues su proceso de fabricación suele hacerse en hogares con condiciones poco higiénicas, lo que aumenta la posibilidad de que crezcan bacterias perjudiciales, según Mayo Clinic.



¿Qué opinan los expertos de la kombucha?



Las personas están interesadas en los componentes de sus alimentos, por esto es que evitan consumir algunas comidas que no traen tantos beneficios para la salud y optan por alternativas naturales para prevenir ciertas afecciones o trastornos.



“Hay miles de compuestos naturales en los alimentos sobre los que estamos aprendiendo que son importantes para el organismo. Pero eso no significa que poner algunos de esos compuestos aislados en el agua vaya a ser bueno para la salud”, explicó el director de Food is Medicine Institute de la Universidad Tufts, Dariush Mozaffarian, para ‘National Geographic’.



En diversos estudios se ha demostrado que los alimentos fermentados como el kimchi, el yogur y el chucrut tienen efectos positivos, como la reducción de la presión arterial, y mejora en la capacidad de recuperación y la salud gastrointestinal, de acuerdo con el medio mencionado anteriormente.



En cuanto a la bebidas prebióticas y probióticas como el vinagre de sidra de manzana y la kombucha, algunos especialistas prefieren mantener en duda los supuestos beneficios que contienen, como es el caso de la nutricionista Marion Nestle, quien no recomienda recurrir a los probióticos, salvo por aquellos que deban consumirlos o tengan dificultades digestivas, según ‘National Geographic’.



Las bacterias que suelen tener estas bebidas suelen variar, pero algunas de las más comunes son Lactobacillus, Saccharomyces y Bifidobacterium. Si bien algunas cepas tienen diversos estudios, hay otras a las que no se les han hecho los suficientes ensayos como para hacer pruebas en los humanos.



“Obtener probióticos a través de las bebidas no parece ser ni más ni menos eficaz que de cualquier otra forma”, explicó Maria Marco, profesora de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de California, para ‘National Geographic’.



Si está interesado en ingerir este tipo de alimentos fermentados para obtener algún beneficio, lo mejor es que consulte con su médico de confianza, ya que es importante identificar qué cepa bacteriana es la que mejor se adapta a usted y la dosis adecuada de la misma, según el medio mencionado.

