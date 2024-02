¿Es recomendable usar una bicicleta eléctrica en la ciudad?

Una de las maneras en las que puede contribuir al medio ambiente es el uso frecuente de las bicicletas eléctricas para viajar a algún lado de la ciudad, una de sus ventajas es que no generan contaminación y están diseñadas para transitar por la ciudad.



Además, requiere de menos esfuerzo que una cicla normal, puede evitar algunos trancones, disfruta del aire fresco y puede hacer un poco de ejercicio al aire libre, ya sea junto a su familia, pareja o amigos.

Una de las recomendaciones que se hacen cuando está iniciando a utilizar este medio de transporte es que lo haga de manera progresiva y no seleccione el modo de mayor potencia en sus primeras interacciones, de acuerdo con la página de bicicletas 'Trek'.



Recomendaciones y beneficios de utilizar una bicicleta eléctrica en la ciudad

Una de las mayores ventajas de las bicicletas eléctricas es que no se debe pagar por gasolina, que aumenta constantemente su precio, lo que es beneficioso para su bolsillo, pero debe cuidarse de las multas que podrían darle si la utiliza de manera inadecuada.



Sin embargo, es importante que utilice medidas de protección como un casco para su cabeza o protectores para sus rodillas y codos en caso de que sufra algún accidente, ya que esto puede evitar que tenga alguna lesión grave.



Cabe destacar que al tener una bicicleta eléctrica no podrá transitar por lugares peatonales, puesto que la resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte busca la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en las aceras públicas, infringir esta norma puede costarle entre 522.900 y 1.045.500 pesos.



Una desventaja es que debe buscar un lugar en el que pueda dejar su cicla mientras realiza alguna diligencia, ya que no en todos los puntos de la ciudad encuentra sitios para que pueda dejarla con candado y los ladrones aprovechan que sus dueños no están para robarlas, de acuerdo con 'Trek'.



Otro aspecto a tener en cuenta es que puede utilizar GPS o aplicaciones que le ayuden a ubicarse desde su celular, pero corre el riesgo de que se distraiga y choque contra un peatón o un automóvil, por esto es importante que preste mucha atención a los lugares en los que transita.

Así funcionará el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá

