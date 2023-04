Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tendencia en redes sociales, pues el pasado 1 de abril el exfutbolista habló sobre la canción de la barranquillera con Bizarrap en un directo del ‘streamer’ Gerard Romero en Twitch.

En un principio, Piqué fue invitado para hablar sobre la Kings League y otros asuntos del fútbol. Sin embargo, también aprovechó el momento e hizo un comentario sobre las críticas que recibe en redes sociales por culpa de la canción de su ex, Music Sessions #53.



“El año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse por un barranco”, empezó diciendo Piqué.



Asimismo, comentó como han lidiado él y su pareja Clara Chía esta situación. “Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’. Luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal… El tema de tirar beef está muy bien, es la moda, es el zasca… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el ‘beef’”, comentó.

Además, agregó: “Queda muy bien a título personal (…) Pero no pensamos después en la otra persona ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide y digamos ‘oh, nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí. Yo intento vivir mi vida y ya llega un punto en el que ya me es absolutamente indiferente lo que diga la gente”.

Criticas a los fans de Shakira

El exfutbolista durante su entrevista comentó que ha recibido mucho odio en redes sociales.



"Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero”, contó.



Gerard también aseguró que su actitud le parece que “es mentalmente muy sana”: “Si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, afirmó.



"No me importa nada"

Gerard Piqué habla sobre el acoso que ha recibido tras su separación de Shakira

📹messirvekekw pic.twitter.com/DsTmIwayV2 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 1, 2023

Estos comentarios no le han gustado a los cibernautas y fans de Shakira, pues algunos lo han criticado por hablar mal de los latinoamericanos.



“Con una latina no te metas”, “¡Ay, qué xenofóbico! ¿Qué tiene que ver que Shakira sea latinoamericana?”, “Piqué ahora dando lecciones de ética y superación personal. Pronto lo veremos de coach. El chiste está buenísimo para qué. Con razón, el "te felicito que bien actúas”, “Estoy de acuerdo con varias cosas que dijo Piqué, pero no entiendo lo de las comunidades y por qué enfatizó en que su ex es latinoamericana, ¿qué tiene que ver si lo han criticado en todos los idiomas?”, se lee en los comentarios.

¿Qué significa ‘tirar beef’?

Es una expresión que nace de las peleas de rap entre dos o más personas, quienes se critican unos contra otros, esto crea una rivalidad en la que cada uno difama y se enfrenta al otro con cualquier clase de comentarios. Sin embargo, esta expresión se ha vuelto muy popular entre los usuarios en redes sociales.

