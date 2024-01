Es mentira: Alemania no descubrió la cura contra el coronavirus en autopsias

Mucha información que circula en internet y especialmente en redes sociales es falsa y es importante que siempre se verifique su origen, puesto que cuando se trata de enfermedades puede causar confusión en la población.



Pues esto fue lo que ocurrió hace algunos meses, cuando muchas personas de España, y en la actualidad del Ecuador, recibieron unos mensajes falsos, que habían sido difundidos en el 2020 y que se volvieron a replicar, en los que se aseguraba que científicos alemanes habían encontrado la cura para el Covid-19, a través de unas autopsias.

El mensaje también fue compartido por la red social Facebook en países como Italia, en el que se señala que estos científicos hicieron caso omiso a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud -OMS- la cual supuestamente indica que no está permitido realizar pruebas o estudios post mortem.



En realidad, la OMS no tiene esta potestad, ya que únicamente gestiona las políticas públicas de prevención e intervención en salud, las cuales son compartidas a través de su página web, entre las que se encuentran recomendaciones generales de cómo hacer las autopsias a fallecidos por covid, para mantener el control cuando se analizan los cuerpos inertes.



Según el falso mensaje, los científicos habían concluido que el Covid-19 no se trata de un virus, sino de una bacteria que causa la muerte a quienes los contraen por la formación de coágulos de sangre y que la enfermedad se denomina específicamente 'Coagulación intravascular generalizada', es decir, una trombosis.



De igual forma, la información difundida expresa que el tratamiento para la enfermedad es a través de medicamentos como antibióticos, anticoagulantes y antiinflamatorios y que el primer remedio que una persona con covid debe ingerir es la aspirina, de acuerdo con el portal 'Verifica Efe'.

El ministerio de Sanidad Alemán tuvo que salir a desmentir esta información, argumentando que no han realizado este tipo de estudios y que mucho menos encontraron la cura para el Covid-19.



De igual forma, en múltiples publicaciones médicas se ha informado que el covid-19 no se trata de una bacteria, sino de un virus, cuyo tratamiento no se realiza con antibióticos ni aspirinas y que hasta el momento ningún país ha descubierto la cura contra este.



De acuerdo con la OMS, las personas que contraigan el virus del Covid-19 presentan síntomas de una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperan "sin requerir un tratamiento específico".



La principal recomendación es que siempre que recibe este tipo de información, que mayormente se comparte a través de cadenas, verifique en diferentes fuentes y que estas sean confiables, para no caer en noticias falsas.

