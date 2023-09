La suerte es uno de los temas que más intriga genera en el ser humano, debido a que las personas en sus vidas buscan tener dinero, fama, felicidad, amor y éxito, para tener respeto o tranquilidad y no pasar necesidades materiales o emocionales.



Algunas personas parecen que todo les saliera bien sin ningún tipo de esfuerzo, en que la fortuna y el destino les sonriera todo el tiempo, en cambio, a otros las cosas les sale mal. El desamor es una constante y el fracaso pareciera que fuera una eterna compañera y la suerte no los acompañará en ningún momento.

Por eso, es que se considera que la suerte fuera uno de los motivos por lo que algunas personas triunfan y son exitosas en la vida, pero ¿Estos es realmente así?.



El psicólogo y profesor Richard Wiseman, de la Universidad de Hertfordshire, Reino Unido, considera que es una cuestión de actitud y una forma de concebir el mundo.



Este profesor considera que la suerte se basa en la creencia que tiene sobre esta, por ello, realizó un experimento con personas que se sentían afortunadas o desafortunadas en edades entre los 18 a los 80 años, con el fin de exponer qué determina el éxito el fracaso en la vida de una persona.

De manera sorprendente, en los resultados que halló en la investigación, concluyó que las personas que eran exitosas o tenían mejor suerte eran las que eran más consistentes y mantenían una actitud más perseverante.



También en otros estudios ejecutados por el psicólogo Wiseman, asegura que la buena suerte tiene que ver con crear profecías autocumplidas mediante expectativas positivas.



Esto fue los patrones comunes de las personas con buena fortuna o que tienen buena suerte:

- Planean para construir su buena suerte y aprovecharla cuando esta llegue, y se preparan, perfeccionado sus habilidades y no paran de aprender.



- Son más resilientes a la adversidad y tolerantes a la frustración.



- Son personas positivas que saben relacionarse con otras personas.



- Construyen su destino y no creen que su vida está predeterminada.



Por ello, aparte de lo mencionado anteriormente, es importante enfocarse en las relaciones sociales, saber cultivarlas y adaptarse a los cambios que el contexto exija, por ello, la suerte no llega, se trabaja y construye.

