¿Es importante el diploma universitario? Empresas de EE. UU lo estudian

En la actualidad, los cambios en la economía mundial ha traído diferentes desafíos para las empresas y los trabajadores a la hora de plantear los requisitos para quienes quieran ocupar un cargo.



Si bien existen muchas personas que se forman profesionalmente durante toda su vida para poder aspirar a un cargo importante en una compañía o empresa, otros no pueden hacerlo porque no tienen las posibilidades económicas ni oportunidades para poder acceder a estos.

Además, muchas personas del tercer mundo ven como una opción de vida es viajar lejos de su hogar para poder ocuparse sobre todo en cargos técnicos o en los que se requiere más de la experiencia que de un título profesional.



Eso es lo que está ocurriendo en diferentes partes del planeta, se prefiere a una persona que aunque no tenga muchos títulos sepa hacer las cosas.



En Estados Unidos algunas empresas están optando por no solicitar títulos académicos para poder conseguir quien haga ciertas labores.



En empresas como Walmart, se conoció que actualizarán sus requisitos para acceder a ciertos cargos, en los cuales se solicitará un título universitario, en otros ciertas habilidades y en otros que hayan adquirido más experiencia que formación académica.



En un comunicado emitido por la vicepresidenta senior de aprendizaje y liderazgo de esta compañía, Lorraine Stomski, señala que “si bien los títulos deberían ser parte de la ecuación y, en algunos casos, incluso ser obligatorios, hay muchos puestos en los que un título es simplemente innecesario”.

Por otra parte, hay empresas que sí consideran importante la contratación de personas con formación académica especializada, que proporcionan no solo al empleado, sino también a la empresa más capacidad económica y experiencia para asumir retos y para ir construyendo un futuro hacia una mejor vida para el trabajador y su familia en una cultura diferente a la suya.



La profesora y asesora de educación superior Diane Gayeski asegura que si bien en un primer momento, una persona puede conseguir un trabajo sin necesidad de un título, es posible que cuando quiera tener promoción en dicha empresa, es posible que son una formación académica no pueda lograrlo.



“Hoy en día, los empleadores buscan personas que dominen la cultura en diversos entornos, que puedan mostrar y documentar sus habilidades de liderazgo y que puedan ser flexibles para asumir nuevos desafíos”, expresó la profesional.



El hecho es que la formación académica en cualquier campo nunca está de más, porque en el trabajo le permitirá al empleado enfrentarse a la vida laboral con más tranquilidad, a la vez que puede ir adquiriendo lo que en la academia no se puede conseguir: la experiencia.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

