La verdad sobre entrenar en ayunas y su impacto en el rendimiento

El debate sobre si es beneficioso o no realizar ejercicios en estado de ayuno continúa generando opiniones divididas entre los expertos.

(Lea también: ¿Qué comer para romper el ayuno intermitente? De ello depende el éxito del método).



Algunos sostienen que ejercitar el cuerpo sin haber consumido alimentos previamente puede favorecer la pérdida de grasa, mientras que otros argumentan que la ingesta de alimentos es crucial para mantener la energía y asegurar un funcionamiento óptimo de los músculos durante la actividad física.

La doctora Alejandra Hintze, especialista en medicina deportiva, enfatiza que el ayuno intermitente, que implica no comer durante periodos de al menos 12 horas, es una estrategia nutricional que no se adapta a todos por igual.



Comparando con dietas específicas como la sin gluten, solo recomendada para personas con condiciones como la celiaquía o intolerancia al gluten, Hintze resalta que el ayuno intermitente también debe ser personalizado.

(Siga leyendo: Ayuno intermitente: qué pasa con el metabolismo cuando dejamos de comer varias horas).

Joaquín González Saucedo, nutricionista de deportistas de alto rendimiento, coincide en que la planificación nutricional y de entrenamiento debe ser individualizada y considerar las condiciones físicas y necesidades específicas de cada persona.

“Hay que destacar por ejemplo que no funcionan las mismas normas para un deportista de élite que para uno amateur, más allá de que haya ciertas pautas en común para todos”, menciona.

Cuando se trata de un entrenamiento de fuerza González Saucedo sugiere evitar la práctica del ayuno intermitente. Foto: istock

El ayuno intermitente antes de realizar ejercicio presenta beneficios, pero no es adecuado para todos los deportistas. Hintze advierte que en deportes de resistencia prolongada, como triatlones o maratones, es crucial consumir alimentos previamente para mantener reservas de glucosa que sustenten el esfuerzo durante horas. Por otro lado, algunos optan por entrenar en ayuno para favorecer la pérdida de peso, aunque esto podría no ser óptimo para el rendimiento.

Estudios citados por Runner's World y la International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism exploran las implicancias de ejercitar en ayuno, encontrando resultados mixtos en cuanto a la oxidación de grasas y el rendimiento.



González Saucedo destaca que, para entrenamientos de fuerza con el objetivo de ganar masa muscular, es preferible consumir alimentos antes de ejercitar, eligiendo aquellos ricos en energía y nutrientes esenciales.

(De interés: Errores al hacer ayuno intermitente: las cosas que no debe hacer para bajar de peso).

Investigaciones recientes desafían la práctica de entrenar en ayuno, mostrando que comer antes de ejercitar puede resultar en una mayor ganancia de masa muscular y capacidad para levantar más peso. Sin embargo, Hintze señala que en disciplinas como las artes marciales, de corta duración y que no dependen intensamente de la glucosa, entrenar en ayuno podría no presentar riesgos significativos.



“En deportes que no utilizan glucosa, por ejemplo las artes marciales, que suelen ser de corta duración y no implican correr, estar en ayunas no conlleva casi riesgo ni tampoco tiene inconvenientes. No pasa nada si no tenés glucosa en el cuerpo porque en este tipo de actividades no se usan”, comenta la experta.

La alimentación que incluye variadas proporciones de vegetales, hortalizas, carnes y otros productos derivados de animales es la más recomendada por nutricionistas. Foto: iStock

A pesar de los posibles beneficios de ayunar para ciertos perfiles, como aquellos que buscan reducir el colesterol LDL o perder peso, los expertos advierten sobre posibles efectos adversos como fatiga, cefaleas y constipación.



La doctora Analía Yamaguchi, especialista en Nutrición, subraya el riesgo de desnutrición al practicar ayuno intermitente de manera prolongada y entrenar por las tardes sin haber comido en todo el día. Hintze concluye que es fundamental mantener una dieta saludable y equilibrada fuera de los periodos de ayuno para evitar compensar en exceso la falta de ingesta.



"No tiene sentido no comer durante tantas horas y después excederse en la ingesta de calorías. El ayuno falla cuando se sobrecompensa la ingesta de comida”, finaliza la deportóloga.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.