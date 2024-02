¿Es bueno comer avena al desayuno todos los días? Esto responden los expertos

Varios son los estudios que hablan sobre los beneficios del desayuno y los motivos de por qué no se debería saltar esta comida para alcanzar un perfil nutricional óptimo. Según la Universidad Rush de Chicago, las consecuencias serían el consumo de más alimentos no saludables durante el día y tener menor energía para enfrentar las diversas tareas a lo largo de la jornada.

La avena en el desayuno

Estudios demuestran que la avena tiene muchos beneficios. Por ejemplo, ayuda a tener niveles más bajos de azúcar en la sangre y el riesgo reducido de padecer una enfermedad cardíaca.



Este alimento normalmente se consume en el desayuno y se combina con agua o leche, para que quede una bebida o un tipo de papila. También, puede incluir frutas como los arándanos, fresas y bananos.



Según la Fundación Española de Nutrición, este se clasifica en un cereal de grano entero. Entre sus propiedades nutricionales están la vitamina D, E, B, C, A, y contiene magnesio, zinc, calcio, potasio, yodo, hierro, entre otros.

¿Es bueno desayunar todos los días con avena?

Según un artículo publicado en 'MediceNet', por la doctora Jasmine Shaikh, la avena tiene múltiples beneficios, pero su consumo puede ocasionar, en algunas personas, gases e hinchazón. Entonces, en caso de adoptar este cereal todos los días, se debe comenzar con un cuarto de taza hasta que el cuerpo se adapte.



Sin embargo, algunas contienen cereales integrales como el gluten, el trigo, el centeno o la cebada, lo que lo hace una opción poco segura para las personas que padecen celiaquía.

La avena es un buen complemento para los desayunos, pero se debe incluir con otros alimentos. Foto: iStock

De acuerdo con Mayo Clinic, es una reacción inmunológica por el consumo de estos cereales que genera la inflamación que puede dañar el intestino delgado y dificultar la absorción de nutrientes.



Aunque la avena tiene un buen perfil nutricional, expertos aseguran que no compensa del todo el desayuno. Es decir, su consumo diario no es dañino, siempre y cuando no padezca celiaquía, y mientras se combine con otros alimentos para completar un buen cuadro alimenticio.

¿Qué alimentos debería incluir el desayuno?



El sitio web de asesoramiento clínico 'Healthline', que contiene una base de datos de varios médicos y especialista, comparte un listado de alimentos necesarios que deben incluirse en el desayuno.



En un estudio publicado en 2020, las personas que incluyeron un huevo en su desayuno en vez de solo cereales, reportaron tener menos hambre durante el día, lo que sugiere una mayor ingesta de proteínas.



Este alimento tiene beneficios para la salud de la piel, la vista y la salud cardiovascular. Incluye vitamina A, B, calcio, hierro y minerales necesarios que ayudan a la salud.

Entre los alimentos que puede incluir con la avena, está el yogur griego, las frutas, los batidos, nueces, tostadas, queso, leche de vaca, almendras o cabra, jugo de naranja y jamón, señala el sitio mencionado anteriormente.

