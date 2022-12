Diciembre es la época de las fiestas de integración de fin de año en las empresas, un momento que se supone de alegría y celebración, pero que también se puede convertir en el escenario de graves errores.



El consumo excesivo de licor es uno de ellos. Conozca algunos de esos errores, según expertos consultados por elempleo.com, para que se evite situaciones bochornosas y, en algunos casos, enfrentarse a hechos que puedan ser causal de despido.

Según expertos consultados por el portal especializado Elempleo.com, todo empleado debe saber "la naturaleza, objetivo y lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta de fin de año de la oficina.



Para leer: Empleado de un juzgado podrá ir a trabajar con su perrita de apoyo emocional



Del mismo modo, comprender que al final se trata de una reunión de trabajo "donde van a estar compañeros y los jefes, por lo que el comportamiento debe ser impecable".



Estos son algunos de los errores que usted debe evitar a toda costa cometer en la fiesta de celebración de fin de año en su oficina o empresa.



No olvide: La millonaria multa a empresa por obligar a encender la cámara web a trabajador

Errores a evitar en la fiesta de fin de año de la empresa