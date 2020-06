Errores indignantes de ‘influencers’ hablando de rechazo al racismo

Tomado de @gissellekuri en Instagram

Gisselle Kuri, una 'youtuber' mexicana, fue protagonista de una gran polémica por un video que publicó durante una protesta por el asesinato de George Floyd. Aunque muchos usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo con lo que hizo la 'youtuber', su conducta es tal vez la menos 'indignante' de la lista, pues cuando vio que un hombre les estaba tirando huevos a unos policías lo gritó desde la ventana de su apartamento.



“De eso no se trata chavo, no, no, de hecho no lo estás haciendo bien. No está bien agredir a los policías, no estamos luchando en contra de los policías, es por la justicia”, le dijo la mexicana al hombre. Las críticas que recibió se debían a que, según algunas voces, este tipo de actos burlescos en contra de la policía no se comparaban con las agresiones que muchos de sus miembros habían hecho en contra de comunidades negras y latinas.