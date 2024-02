Errores comunes de belleza que cometen algunas mujeres después de cumplir 50 años

Con el paso del tiempo es normal que la piel pierda elasticidad, debido a su disminución en la producción de colágeno, la proteína encargada de la creación y recuperación de tejido celular.



Durante el proceso de envejecimiento, entendido biológicamente como una gran variedad de daños moleculares a lo largo del tiempo, es importante tener algunos cuidados que traten de extender la salud de su piel, sin embargo, esto no sucede siempre y hay mujeres que aún cometen algunos errores de belleza, que terminan afectándola de más.

El trato del rostro o el cabello no es el mismo para todas las edades, al cumplir 50 años, por ejemplo, la búsqueda de una piel radiante se vuelve una constante, pero hay desaciertos de belleza que pueden representar absolutamente lo contrario y volverse más notorios.



(Le puede interesar: Cáncer de piel: ¿en qué momento debe ver al médico para verificar el estado de los lunares?).



Vale recordad que la actividad física y la buena alimentación son factores que también influyen de manera positiva en el aspecto de la piel, otorgándole vitalidad y brillo, además de ayudarle a su salud física en general.



De acuerdo con la revista de estilo de vida 'Vogue', estas son algunas equivocaciones en las que puede haber incurrido sin notarlo al momento de cuidar su cara, maquillarse o llevar su cabello.

Desconocer la rutina de skincare que más le conviene

En los últimos años, las rutinas de limpieza y cuidado de la piel, tanto diurnas como nocturnas, se han popularizado. Hay un toda una gama de productos destinados a desmaquillar, lavar e hidratar el rostro, por ejemplo.



Sin embargo, si no conoce los productos adecuados conforme a la condición de la misma en la edad, así como a su tipo de piel, por más artículos y elementos que tenga, si estos no son los adecuados, no tendrán un efecto reparador.



Sobrecargar el rostro de maquillaje

Aprender a identificar qué tipo de delineado y sombras le queda acorde a su piel durante este tiempo es clave. Los expertos recomiendan ser sutil con los colores y que estos den una sensación de delicadeza y naturalidad.



(Siga leyendo: ¿Qué es la belleza? Una exploración filosófica del concepto).



"A esa edad es mejor optar por "un aspecto más simple y natural". Los 'nudes' y tonalidades suaves serán las mejores aliadas, así como el balance entre ojos cargados y labios minimalistas cuando se trate de maquillarse para eventos especiales", señaló Jamie Greenberg, maquillista de 'Gwyneth Paltrow' para 'Vogue'.

#errormaquillaje #mujermasde50 #mujermasde45 ♬ sonido original - Secretos de Alfombra Roja @redcarpetsecrets Error muy común a la hora de maquillar los ojos con sombras, este error nos echa años encima 🤦🏻‍♀️ Sobretodo si pasas de los 50 tienes que tener en cuenta que utilizar el color oscuro en el párpado móvil y el claro en el párpado fijo puede empequeñecer tu ojo y envejecer tu mirada. Esto no quiere decir que no puedas usar colores oscuros en tu párpado móvil, puedes hacerlo a mi me encanta un ojo ahumado pero debe aplicarse de cierta manera. En este vídeo me centro en el error más común que he visto a lo largo de los años y es cuando se aplica de la manera que te enseño en el vídeo. Espero que ayude ☺️ #maquillar ojos pequeños #maquillajedeojossencillo

Privarse de tener un cabello largo

Es muy común ver que las mujeres mayores suelen cortar su cabello hasta por encima del hombro. Esto no tiene que ser una regla, pueden llevarlo de la forma en la que más se sientan cómodas. Si le gusta largo, desde que tenga un cuidado con sus canas o el tono que desea, será una gran opción.



(Lea también: ¿Qué es la glicerina y por qué es recomendable para una piel más joven?).



No obstante, tenga en cuenta que hay estilos como las 'babylights' y el 'contour' difuminado que pueden ser sus aliados para aportar una apariencia radiante a su rostro sin perder naturalidad en su pelo, de acuerdo con 'Glamour'.

@dralauramosquera_ ¿Te has preguntado por qué algunas mujeres de 50 se ven más jóvenes ahora que hace unos años? La respuesta podría estar en un lugar inesperado: ¡sus cortes de cabello! 🤯💁‍♀️ En este viaje visual, compararemos mujeres de la misma edad pero con estilos capilares distintos, explorando cómo un simple cambio puede desafiar al tiempo. 👩‍🦳 ♬ This Is Not Phonk - Bgnzinho

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias