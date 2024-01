Garrafal error en placa de sitio turístico en el Atlántico es viral en redes sociales

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.

En las últimas horas, se conocieron por medio de la red social X, antes Twitter, las imágenes de una placa que estaría ubicada en el Castillo de San Antonio de Salgar, en el municipio de Salgar, del departamento del Atlántico.

Le puede interesar: ¿Con s o con z? El grave error de ortografía en la estatua de Shakira en Barranquilla

El Castillo de San Antonio de Salgar, es uno de los sitios turísticos más importantes cerca a Barranquilla, ya que solo se encuentra a 20 kilómetros del centro turístico de la capital del Atlántico.



El Castillo de Salgar, es considerada como una joya arquitectónica y cultural de la época colonial, que además de su hermosa vista al mar, también ofrece a los turistas una experiencia gastronómica, donde se pueden degustar los platos típicos de la región.



Como se mencionó anteriormente, el Castillo de Salgar ha ganado gran popularidad en las redes sociales, esto debido a un terrible error en una placa conmemorativa cultural del departamento del Atlántico que se filtró en las redes sociales.

Mk, solo los que trabajamos en web, entendemos la estupidez cometida: esto es un texto aleatorio que sale con las plantillas y el asno que hizo esta placa, lo dejó 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/J8f0NQwYaI — Juan Manuel Oquendo Lopez 🇵🇸 🇪🇭☭🏴‍☠️🏴Ⓐ (@JuanMOquendoL) January 15, 2024

También puede leer: J Balvin tendrá su estatua en Medellín: ¿dónde y cuándo se inaugurará? Esto se sabe

Según se observa, la placa fue instalado por la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Atlántico, lo que más llamó la atención, es que, esta no tiene una descripción de la historia o importancia cultural del lugar, sino que, por el contrario, tiene impresa una muestra fotográfica conocida popularmente como ‘Lorem Ipsum’.



“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut, labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum”, se lee en la placa.

Excelente e inspirador texto en el Castillo de Salgar. pic.twitter.com/dsRBYPSxG8 — Silvia (@silviajulianaa) January 14, 2024

Se sabe que el texto ‘Lorem Ipsum’ es utilizado generalmente en el diseño gráfico y publicitario, y es una plantilla escrita en latín “que se utiliza como texto de relleno para que el diseñador sepa cómo va a quedar un diseño cuando el texto final esté colocado ahí”, según el portal ‘Xataka’.



También el sitio web ‘Xataca’ menciona que ese texto en latín es que no tiene sentido alguno y está realizado con ese fin, con el principal propósito de no distraer al diseñador. Primero por estar en latín, idioma desconocido para casi toda la población mundial. Segundo, porque aunque se trate de leer y comprender, no tiene sentido lo que dice.

Lea también: Así lucen los ganadores de la Voz Kids en sus temporadas anteriores y a esto se dedican

Tras la rápida difusión de las imágenes que mostrarían el terrible error en la placa conmemorativa, los internautas no pensaron dos veces y comentaron: “Alguien lo hizo, alguien lo revisó, alguien lo aprobó, alguien lo imprimió, alguien lo montó. Al menos 5 personas estuvieron involucradas en esta placa y nadie lo notó”, “Oficialmente Colombia es el primer país del cuarto mundo”, “Para esta placa se firmó y pagó un contrato. No lo olvidemos”, “El propio Mi primera chamba @Gobatlantico. ¿Cuánto habrá costado en su época la impresión de ese chocoro?”, entre otros.

Más noticias en EL TIEMPO